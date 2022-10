Valentino Picone, chi é il comico del duo Ficarra e Picone? / Al cinema con La strane

Domenica in ospite Valentino Picone: chi é il membro del duo Ficarra e Picone

Prosegue l’appuntamento domenicale di Domenica in, con la puntata del 30 ottobre 2022, che tra gli altri ospiti in studio vede raccontarsi Valentino Picone del duo comico Ficarra e Picone..

Valentino Picone (nato a Palermo il 23 marzo 1971) può dirsi uno dei talenti poliedrici dello showbiz made in Italy. É un comico, attore, cabarettista, conduttore televisivo, sceneggiatore, regista e doppiatore italiano, oltre a essere un membro del duo comico Ficarra e Picone. In tandem con Salvatore Ficarra, che lui ha per la prima volta conosciuto nel 1993 in un villaggio turistico, Valentino Picone ha creato il duo Ficarra e Picone, con il quale ha preso parte a più di una trasmissione di successo, come Zelig, Zelig Circus, Gnu, L’ottavo nano; dal 2005 il duo conduce, in determinati periodi dell’anno, il tg satirico Striscia la notizia. Dal punto di vista cinematografico ha registrato il suo debutto a 29 anni, come comparsa, interpretando il ruolo di un dottore, nel film Chiedimi se sono felice di Aldo Giovanni e Giacomo.

Ha inoltre preso parte del cast dei protagonisti interpreti insieme a Ficarra dei loro film Nati stanchi del 2002, Il 7 e l’8 del 2007, La matassa del 2009, Anche se è amore non si vede del 2011, Andiamo a quel paese del 2014, L’ora legale del 2017 e Il primo Natale del 2019. I due attori comici e amici di sempre hanno inoltre registrato una comparsa nello storico film Baarìa di Giuseppe Tornatore. L’ospite a Domenica in ha anche partecipato al montaggio del film Ore diciotto in punto, collaborando con il regista Giuseppe Gigliorosso ai numerosi tagli necessari per il final cut.

Valentino Picone torna al cinema con Salvo Ficarra

Lo scorso 26 ottobre 2020 risulta positivo al test del virus COVID-19 e si vede pertanto costretto alla sostituzione, seppur temporaneamente alla conduzione di Striscia la Notizia, da parte di Cristiano Militello e in seguito da Sergio Friscia, e successivamente lui e Ficarra dichiarano che quella sarebbe stata l’ultima edizione del programma a cui prendono parte, abbandonandolo in definitiva. Nel frattempo, complici anche gli allentamenti delle misure antivirus restrittive, Valentino Picone torna ad attivarsi per il cinema con Salvo Ficarra, per il nuovo film appena uscito nelle sale, La stranezza. La pellicola induce alla riflessione sulla importanza della creatività artistica a teatro e vede il duo di attori comici collaborare con Toni Servillo.

