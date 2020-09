Valentino Rossi, casco hot con il Viagra/ Foto “La doppia di Misano” (MotoGp)

Casco speciale per Valentino Rossi in vista del doppio appuntamento della MotoGp a Misano: proprio su questa particolarità del calendario ha giocato il Dottore, che ha evocato “La Doppia di Misano” per la quale serve… una pastiglia di Viagra. Un casco che potremmo dunque definire “vietato ai minori” per celebrare la ricorrenza di due gare consecutive della MotoGp a Misano Adriatico, sul circuito che sorge a pochi chilometri da Tavullia, la casa di Valentino Rossi – e più in generale nel cuore della Romagna, terra ad altissima densità di motociclisti. La livrea personalizzata del Dottore gioca sull’ambiguità della “doppietta”, raffigurando appunto nella parte superiore del casco una pillola di Viagra. Un casco comunque pensato come sempre con grande cura: si notano infatti tanti dettagli e particolari effettivamente presenti nelle pastiglie, dalla data di scadenza al numero di lotto fino alla descrizione delle pastiglie stesse – 46 mg (guarda caso), 4 compresse rivestite con film.

VALENTINO ROSSI, CASCO SPECIALE PER MISANO

Certo, magari qualche papà potrebbe essere in imbarazzo se un figlio piccolo chiedesse il significato del nuovo casco di Valentino Rossi, ma la speranza è che il Dottore faccia parlare di sé in pista con prestazioni che facciano passare in secondo piano tutto il resto, casco compreso. In MotoGp a Misano si contano tre vittorie per Valentino Rossi, ma la Yamaha non vince da diverse stagioni sul tracciato ora intitolato a Marco Simoncelli. In fondo, la classifica di questa strana stagione senza Marc Marquez è ancora cortissima, non c’è un dominatore e se la Yamaha riuscisse ad essere al top si potrebbe davvero sognare in grande, a Misano e non solo. Altro che “doppietta” e Viagra: per uno che ha già vinto nove Mondiali, il vero sogno sarebbe conquistare la Decima (corona iridata)… CLICCA QUI PER LA FOTOGALLERY DEL CASCO DI VALENTINO ROSSI A MISANO (da SportMediaset)



