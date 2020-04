Valentino Rossi e Bobo Vieri/ “Come Messi e Federer, quanto corri?” Show su Instagram

Pubblicità

Bobo Vieri chiama Valentino Rossi: una chiacchierata tra amici in diretta su Instagram, come spesso sta accadendo tra le stelle dello sport in questa emergenza Coronavirus in cui i social aiutano queste occasioni. Se poi i protagonisti sono Bobo Vieri e Valentino Rossi, lo spettacolo è assicurato come quando Bobo giocava e quando Vale scende in pista. Risultato: oltre 20 mila follower hanno seguito il loro dialogo su Instagram, parlando di MotoGp, calcio, del futuro del Dottore, dell’Inter e anche di altro.

“Il più grande della storia“, così Bobo Vieri saluta Valentino Rossi, che dal canto suo sorride quando l’ex attaccante della Nazionale indossa un casco: “E’ un piacere vederti”. Rossi è naturalmente a casa sua a Tavullia, fin da quando è iniziata l’emergenza sanitaria.”Dovevamo andare a correre in Qatar e invece 5-6 gironi prima ci hanno detto che la gara non ci sarebbe stata”.

Vieri non ha dubbi su ciò che ha rappresentato e rappresenta Valentino Rossi: “Tu sei stato il più grande della storia in uno sport, come Messi, come Federer. Non c’è nessuno più forte di te, sei stato il re dei re per più di vent’anni. Come ci si sente?”. La risposta di Valentino Rossi è diplomatica ma anche lusingata: “Non so se sono stato il più grande della storia, diciamo uno dei più bravi. Ma dà gusto, tu lo sai come ci si sente”, ricambiando il complimento.

BOBO VIERI TRA LA FAMIGLIA E LA MOTO DA CROSS

Vieri in compenso è in “vantaggio” sulla famiglia grazie alle due bambine, Isabel e Stella, rivelando che la più grande è soprannominata Rambo: “Perché ti disfa la casa, ti distrugge. Però loro sono la cosa più bella che ho fatto al mondo. Sai Vale, fin quando non ne hai uno non te ne rendi conto. La prima volta che la tieni tra le braccia, in sala parto, è una cosa incredibile. Vai fuori di testa”. Un consiglio all’amico per diventare padre al più presto?

Aspetteremo sviluppi, nel frattempo Vieri racconta la sua esperienza con una moto da cross: “E’ successo due mesi fa, a me piacciono le moto ma vado piano. E lì andavo a due all’ora, facevo i saltini. Poi si scivola un casino… Ero con Stefano De Martino e Ignazio Moser, poi vedevo un bambino di dodici anni che faceva i salti di traverso…”.

Valentino Rossi non si stupisce: “Sono forti, anche a meno di dodici anni, a 8 già vanno. Scrubbano si dice in gergo. Bello, una volta dobbiamo andare insieme o mi vieni a trovare al Ranch“. Invito accettato molto volentieri da parte di Vieri.

VALENTINO ROSSI E IL CALCIO

Poi si comincia a parlare di calcio: qui è Valentino Rossi a fare il tifoso, naturalmente dell’Inter per cui Vieri ha giocato dal 1999 al 2005. Il Dottore svela: “Ho visto Recoba prima (in chat con Vieri, ndR), è il giocatore preferito di mio padre Graziano. Grande mancino, anche io lo sono quando gioco a calcio”.

Vieri sottolinea: “I mancini sono avanti. Anche io tiro col sinistro, il destro è inguardabile come quello del tuo amico Materazzi – scherza sull’amicizia fra il numero 46 e Matrix -. Recoba? Mi ha fatto fare il 90% dei gol all’Inter. Era bello quel periodo, c’era una bella atmosfera; c’eravamo io, il Chino, Ronaldo, Baggio, Zamorano, Ventola. Era figo, lo stadio sempre pieno. Già quando ci scaldavamo era una bolgia”.

Valentino Rossi può confermare la grande atmosfera: “Grande squadra, venivo spesso. Dobbiamo andare insieme una volta, anche se ultimamente non mi capita frequentemente”. Citazione speciale per Ronaldo, con Valentino che ricorda l’ultimo incontro con il brasiliano oggi presidente del Valladolid (Liga spagnola) a Ibiza.

IL FUTURO DI VALENTINO ROSSI

In questo periodo però tutti si chiedono quanto ancora potrà proseguire la carriera di Valentino Rossi in MotoGp e puntuale arriva la domanda di Bobo Vieri sul tema: “Quanto pensi di correre ancora, due o tre anni?”. Rossi chiarisce che in base al rendimento del 2020 – sperando che si possa correre – deciderà cosa fare in seguito: “Alla fine di quest’anno scadrà il mio contratto, quindi dovrò decidere se continuare o meno”.

L’attualità però è il Coronavirus: “È pesante. Ti annoi sempre in casa, ma è troppo importante stare dentro per proteggerci. Con questo virus sono morte troppe persone”, dice Vieri. “Sembrano tutte uguali le giornate, ma forse ora sta migliorando e dobbiamo tenere duro. Speriamo di poter ricominciare a fare qualcosa, anche un giro in macchina o in moto prima o poi per andare a salutare gli amici”, aggiunge Valentino Rossi.

Ai saluti finali arriva anche Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi. Vieri invita il Dottore a seguire le sue dirette Instagram notturne con Lele Adani: “Parliamo di filosofia del calcio, dell’Argentina…”. Rossi, incuriosito, chiede: “La garra charrua, come dice lui?”. Vieri: “Sì, la garra charrua… E siccome io faccio il dj d’estate nei locali, lui e Ventola vengono e si mettono a ballare sul cubo. Ne combinano di tutti i colori, uno spettacolo”. La battuta finale di Rossi corona lo show: “Avete dato sempre grandi prestazioni anche in discoteca. Quando eravate giovani…”.



