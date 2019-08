Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello/ “Figli? Forse ho trovato la donna giusta”

Valentino Rossi pronto a mettere su famiglia? Il pilota della Yamaha si è confessato in una lunga intervista nella quale ha parlato di molti aspetti della sua vita privata. Dalla volontà di avere figli al rapporto con la politica, sfiorando anche altri aspetti intimi. «Avere dei figli? Sicuramente». Ma non ha fretta, come raccontato a Radio1 Rai: «Mi prendo ancora un po’ di tempo perché è difficile conciliare la vita che faccio con quella di babbo». Il campione di Tavullia non ne vuole sapere di lasciare il mondo delle moto, almeno per ora. Nella conversazione con Nico Forletta ha aggiunto: «E comunque per fare dei figli ci vuole la donna giusta e io forse l’ho trovata». Il riferimento è alla fidanzata 24enne Francesca Sofia Novello. Ma il pilota 40enne ha parlato anche di politica: «Ho iniziato a seguirla negli ultimi 10 anni per cercare di capire cosa accade, ma credo di non avere mai votato».

VALENTINO ROSSI, FRANCESCA SOFIA NOVELLO E I TIFOSI

Sono passati 23 anni dall’esordio nel Motomondiale di Valentino Rossi e il pilota di Tavullia è ancora la stella polare del circus. Eppure l’ultima vittoria di un Mondiale risale ormai a un decennio fa. «Dopo 25 anni di carriera il tesoro che mi rimane sono loro, i tifosi che vengono in pista per vedermi e emozionarsi». Quello con i suoi tifosi è un legame destinato a durare anche dopo il suo ritiro: «Loro sono la cosa che mi rimarrà dentro quando tutto finirà», ha confermato nell’intervista a Radio1 Rai. Andrà in onda domani nel corso di Domenica Sport. Il programma ha previsto un’intera ora dedicata proprio a Valentino Rossi, uno dei simboli dello sport italiano nel mondo. L’approfondimento sul numero 46 è previsto dalla 14 alle 15 e prevede il coinvolgimento in diretta del papà Graziano, di Carlo Pernat, che gli fece il primo contratto da professionista quando era ancora minorenne, l’attuale capomeccanico Silvano Galbusera e il responsabile del fan club Flavio Fratesi.

