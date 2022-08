Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello genitori-bis?/ “Ci piacerebbe…”

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello: prima estate da genitori

Le vacanze di Valentino Rossi all’insegna dell’amore e della famiglia stanno volgendo al termine. Il pilota lo scorso marzo è diventato papà della sua primogenita Giulietta, primo frutto della storia d’amore con la compagna Francesca Sofia Novello. E in questi mesi sono numerosi i viaggi fatti al fianco della fidanzata e della principessina di casa. Il settimanale Chi ricostruisce le vacanze del campione in quella che è la sua prima estate da papà: “Le vacanze della coppia sono iniziate a maggio, sotto il sole di Ibiza, il primo viaggio insieme alla neonata“.

A seguire il ritorno in Italia per la festa della mamma, sino alla vacanza in Croazia a bordo di uno yacht: “Ora le vacanze sono finite. La coppia rientra dalla Croazia, un luogo dove il pilota ama andare sul suo yacht“. Un’occasione per riposarsi e ricaricare le pile in vista dei prossimi impegni professionali, che lo vedono ora sulle quattro ruote: “Proprio a giugno e luglio è stato nel pieno della sua prima stagione del campionato GT World Challenge Europe, che lo vede al volante dell’Audi R8 schierata nella squadra Wrt”.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello: il desiderio di un secondo figlio

Ma quali sono i progetti futuri di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello? Il settimanale Chi traccia un bilancio della loro storia d’amore e dei rispettivi impegni professionali, spiegando come il pilota tornerà presto sulle quattro ruote: “Lo rivedremo al volante nel Gtwc Europe“. Ma tra gli obiettivi in cantiere ci sarebbe anche quello di regalare alla piccola Giulietta un fratellino o una sorellina: è questo il sogno condiviso sia dal pilota sia modella.

Lo riporta la rivista diretta da Alfonso Signorini, che spiega come l’intenzione della coppia sia quella di avere un secondo figlio: “Per lei è il desiderio più grande. Lo è anche per Valentino: ‘Ci piacerebbe avere anche un maschietto, ma non più di due figli’, ha confessato il campione prima della nascita di Giulietta“. Entrambi hanno dunque le idee ben chiare su quale sarà il loro futuro di coppia, con l’intenzione di allargare la famiglia.

