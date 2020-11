Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello si sposano?/ Anello in primo piano e…

Nozze in arrivo per Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi? La storia d’amore tra la modella e il pilota che, dopo dodici anni, ha detto addio alla Yamaha. Il campione è, tuttavia, pronto a tuffarsi in una nuova avventura sportiva senza trascurare la storia d’amore con la Novello con cui fa coppia fissa ormai da quattro anni. Tra il pilota e la modella che ha anche calcato il palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo 2020, procede tutto a gonfie vele. La coppia che vive la storia lontana dalle luci dei riflettori ha anche fatto le prove di convivenza trascorrendo insieme il lockdown. Una quarantena che ha unito ancora di più la modella e il pilota che, nel 2021, potrebbero convolare anche a giuste nozze. Per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, ma dal profilo Instagram della Novello arriva un importante indizio.

FRANCESCA SOFIA NOVELLO E VALENTINO ROSSI: SPUNTA L’ANELLO DI FIDANZAMENTO

La relazione tra Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi potrebbe presto essere coronata dal matrimonio. La modella, infatti, ha pubblicato una foto su Instagram in cui sfoggia un visto anello che sta facendo sognare i fans. Non è la prima volta che si parla di matrimonio tra i due e, in altre occasioni, era arrivata anche la smentita. “A me Vale non ha detto niente. Siccome è richiesta la mia partecipazione, mi sarebbe dovuto arrivare l’invito o quantomeno una comunicazione o sbaglio?”, ha detto al settimanale Oggi la Novello lo scorso maggio. Il 2021, però, potrebbe essere l’anno giusto. Dopo aver superato senza problemi la quarantena, unendosi ancora di più, la Novello e Rossi decideranno davvero di convolare presto a giuste nozze? I fans restano in attesa di ulteriori notizie.





