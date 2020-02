Valentino Rossi, fidanzato Francesca Sofia Novello/ Lei: “Lui è un campione”

Non servono presentazioni per Valentino Rossi: la sua popolarità lo precede. Forse gli amanti dello sport però non ricordano che si tratta anche del fidanzato di Francesca Sofia Novello, che avremo modo di vedere a Sanremo 2020. “Sono bella e sono la fidanzata di Vale, ma sono anche altro”, ha detto la modella al settimanale Grazia. “Io un passo dietro al mio uomo? Mi comporto come una qualunque donna innamorata farebbe per sostenere il suo compagno”, ha aggiunto parlando in modo indiretto delle polemiche che hanno colpito Amadeus per via delle sue frasi sulle donne. “Siamo una coppia normale”, continua, “ci diamo forza l’un l’altro. Lui è un campione, è innegabile, e se scegli di stare vicino a un uomo così, devi assecondare i suoi ritmi”. Rossi ha accolto con entusiasmo la decisione di Francesca Sofia di partecipare alla kermesse: era contento fino a che la fidanzata non ha iniziato a piangere. “Mi è stato vicino e mi ha ricordato chi fossi. Poi mi ha consigliato di ridimensionare tutto”, confessa la modella. Purtroppo in base agli impegni del campione, sappiamo già che Valentino non ci sarà nelle giornate in cui la Novello sarà sul palcoscenico, ovvero la penultima e ultima serata della competizione canora. In quegli stessi giorni infatti affronterà a Sepang i primi test della MotoGP di quest’anno.

Valentino Rossi: “quando ho iniziato a vincere meno…”

Valentino Rossi ha trascorso una notte insonne prima di raggiungere Giacarta e unirsi al team Yamaha. Il fidanzato di Sofia Francesca Novello e campione acclamato in tutto il mondo, si è ritrovato costretto a dormire in aereo. I tifosi invece dovranno attendere qualche mese prima di scoprire il destino del pilota: questo sarà l’ultimo anno con i colori della Yamaha Factory. Sarà comunque un mese importante quello di febbraio: Sofia Francesca Novello sarà al Festival di Sanremo 2020, mentre lui volerà fino a Sepang per la presentazione del team 2020. Il Dottore si avvicina tra l’altro al suo 41° compleanno, che festeggerà il prossimo 16 febbraio. “La Yamaha non gli ha mancato di rispetto”, dichiara intanto Giacomo Agostini alla Gazzetta dello Sport, in merito alla decisione di non confermare Valentino per un nuovo anno. “Yamaha deve avere una grande riconoscenza per Valentino, come Valentino per la Yamaha. Non credo che non lo abbia coinvolto in questo processo”, aggiunge, “da quel che ho letto, Rossi diceva di voler aspettare e la Yamaha non poteva farlo, per non rischiare di perdere gli altri piloti”. Parole di rispetto quindi, ma anche qualche considerazione sul futuro del noto campione: “So che quando ho iniziato a vincere meno, ho cominciato a pensare che forse il mio tempo stava finendo. Mi sentivo male, umiliato a leggere sui giornali che Agostini era finito solo perché ero arrivato secondo”, confessa, “è una cosa personale. Io non me la sentivo, ma se ad altri questo non dà fastidio, perché fermarsi?”.

