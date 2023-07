Valentino Rossi, la figlia Giulia guida una mini-moto/ “Da grande non farà la ballerina”

Valentino Rossi, la piccola Giulia guida una mini-moto: il dolce video

Valentino Rossi ha condiviso con i suoi fan un video che entusiasmerà tutti coloro che hanno seguito il suo percorso in GP. Il ‘Dottore’ mostra una clip in cui sua figlia Giulia, guida già una mini-moto simile alla sua: “Non penso che Giulietta farà la ballerina” scrive divertito.

La figlia di Rossi e della modella Francesca Maria Novello è nata a marzo del 2022; in un’intervista rilasciata a La Stampa, l’ex numero 46 ha dichiarato: “Correre in auto e in moto è più difficile, a volte la pressione e la tensione ti fanno stare male, invece con Giulietta è tutto bello. Mi aspettavo che fare il babbo sarebbe stato più difficile, ma è ancora piccola e so che quando crescerà diventerà più impegnativo“. Insomma, sembra che per la gioia dei fan la piccola di casa abbia già la predisposizione al volante.

Valentino Rossi, dopo il ritiro ufficiale dalla MotoGp, ha parlato a lungo della sua carriera ai microfoni de La Stampa: “Dopo di me il motociclismo è tornato a essere quello che era prima di me: uno sport per appassionati. Io, in qualche modo e per qualche motivo, ero riuscito a farlo conoscere alle nonne e ai bambini. Sinceramente non so il perché (ride, ndr) forse è stato un insieme dei miei risultati e del mio carattere“.

E ancora: “In Italia sono portato su un palmo di mano e la gente mi vuole bene. Ho sempre cercato di rimanere una persona normale, quello che sono. Per gestire la popolarità serve organizzazione, vanno modificate le proprie scelte di vita. A volte è pesante, ma non è qualcosa che puoi scegliere. Non lo puoi cambiare, a meno di fare come Lucio Battisti o Mina e chiudersi in casa“.











