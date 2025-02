Valentino Rossi nel Mondiale endurance: il Dottore svela il nuovo casco

Anche Valentino Rossi si sta preparando alla nuova stagione dei motori: questo fine settimana infatti non prenderà il via soltanto la MotoGp ma anche il campionato del mondo endurance, che dal 2022 è la nuova casa del Dottore. Nove volte campione nel Motomondiale, una volta esaurita una straripante carriera sulle due ruote Valentino Rossi non ha perso la passione per i motori; ha dunque deciso di riprendere a correre facendolo nell’endurance, e per quest’anno sarà al volante della Bmw Evo.

La notizia riguarda però il casco con il quale Rossi gareggerà, che è una sorta di omaggio al passato: “Dietro c’è scritto ‘Valentino Rossi’ così non ci dimentichiamo” ha scherzato con la consueta ironia, come riportato da Sportitalia. Il ritorno al passato sta nel fatto che ancora una volta sul casco compariranno solo e luna che sono stati il filo conduttore della sua esperienza in pista ma, questa volta, non saranno stilizzati come egli ultimi tempi: “Ho spinto Aldo a riprendere la matita in mano, è un casco con molta più matita e molto meno computer” ha spiegato ancora Valentino, che poi si è detto particolarmente soddisfatto di come sia venuto il sole, che sta sulla parte anteriore.

Naturalmente c’è anche l’omaggio alla famiglia: insieme al suo nome infatti. Valentino Rossi ha fatto aggiungere le lettere F, G e G che stanno per la compagna Francesca Sofia e le figlie Giulietta e Gabriella, e queste vanno ovviamente sulla parte rappresentata dalla luna. Ancora, le tre M che “devono” esserci perché lo richiede lo sponsor Monster, ancor più ovviamente il numero 46.

Valentino Rossi e il ricordo legato al casco

Un’icona da quando il Dottore ha iniziato nel Motomondiale e la bandiera dell’Italia. “Veniamo dalle moto e abbiamo cercato di tenere la nostra idea”: vale a dire, un casco che sembri come modellato dall’aria che scorre addosso. Abbiamo detto di un ritorno al passato: ecco, secondo Valentino Rossi questo caso ricorda molto quello dei 5 continenti del biennio Yamaha 2008-2009. Andò anche bene: il Dottore vinse due Mondiali…

