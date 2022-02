Valentino, stilista di Lorena Cesarini a Sanremo 2022/ Look da capogiro

Lorena Cesarini, la speciale sintonia con Valentino

C’è grande attesa per il debutto di Lorena Cesarini sul palco del teatro Ariston di Sanremo. Il volto noto di Suburra affiancherà Amadeus durante la seconda serata. Nata a Roma 35 anni fa da madre senegalese e padre italiano, l’attrice ha accolto con grande entusiasmo l’invito del direttore artistico. Come ha raccontato ad Ansa, ha ricevuto la notizia inaugurando l’anno nuovo: “La telefonata è arrivata il 1 gennaio: ci ho pensato zero secondi, ho fatto i salti di gioia, sono stati i migliori auguri di buon anno che potessi ricevere”. Considerata la sua grande passione per la moda, in molti sono curiosi di conoscere la sua scelta per quanto riguarda il look. Il brand candidato a vestirla è certamente Valentino. L’attrice ha infatti una sintonia speciale con la “maison”: in diversi servizi fotografici ha indossato capi della linea giovane, Red Valentino, fino all’abito in velluto con un fiore sulla gonna.

Classe 1987, Lorena Cesarini ha debuttato al cinema con il film “Arance e martello”, dopodiché ha recitato nel film “Il professor Cenerentolo” e “I bastardi di Pizzofalcone”. La popolarità è poi arrivata nella serie TV “Suburra“, dove ha interpretato Isabel, un personaggio molto caro ad Aureliano (Alessandro Borghi). L’attrice è un’appassionata di moda e ama sperimentare: dagli abiti romantici a fiori fino ai blazer neri, dai minidress in maglia ai bomber animalier. L’accessorio a cui non resiste? Le iconiche scarpe Tabi di Maison Margiela. Da Philosophy di Lorenzo Serafini a Trussardi, diversi sono i marchi che hanno firmato gli abiti indossati dall’attrice negli scatti social. Uno in particolare, tuttavia, balza all’attenzione anche per il ringraziamento al suo direttore creativo Pierpaolo Piccioli: Valentino. Chissà che la scelta non sia caduta proprio sulla grande griffe tra i simboli storici del made in Italy.

