Valera Bigella e l’aborto/ Alessio Bruno: “Non è stato spontaneo, lo abbiamo voluto”

Valeria Bigella racconta il dramma del suo aborto, ma la rivelazione innesca una bufera. È intervenuto infatti anche l’ex fidanzato Alessio Bruno, quindi la vicenda è destinata a far discutere. Ma andiamo con ordine, perché tutto è partito dalle dichiarazioni rilasciate dall’ex concorrente di Temptation Island alla trasmissione “Rivelo”, condotta da Lorella Boccia. «È difficile fare questa rivelazione, è il motivo per cui mi sento ancora legata al mio ex. Mi ha anche segnata questa cosa, col senno di poi penso a come sarebbe stato il mio futuro con lui», ha cominciato a raccontare l’influencer. Quindi ha fatto la confessione, lasciandosi andare anche alla commozione: «Il primo anno che stavo con lui… ho avuto un aborto spontaneo. Aspettavamo un figlio. Questa è stata una cosa che mi ha traumatizzato. Lo volevo quel bambino, col senno di poi però penso che fosse destino». Il racconto ha toccato profondamente Valeria Bigella, a cui la conduttrice si è poi avvicinata per esprimerle il suo sostegno.

VALERIA BIGELLA E L’ABORTO, L’EX ALESSIO BRUNO LA SMENTISCE…

Valeria Bigella ha confessato anche di pensare spesso alla gravidanza e al suo aborto spontaneo. «Mi chiedo come sarebbe stata la nostra vita. Facevo pensieri da mamma, ma mi rendo conto che ero anche tanto giovane e anche un po’ immatura per affrontare un discorso così», ha raccontato verso la fine dell’intervista a “Rivelo”. A Lorella Boccia ha anche confessato di parlarne apertamente per la prima volta: «A mia madre non l’ho mai detto, lo sta scoprendo così». Ma ad ascoltarla c’era anche l’ex fidanzato Alessio Bruno, che ha voluto smentire quanto rivelato dalla sua ex compagna in televisione. «Non ha avuto nessun aborto naturale. L’aborto è stato voluto, non ci sentivamo entrambi di portare avanti la sua gravidanza», ha scritto in una Instagram Story. Poi ha espresso tutta la sua perplessità: «Non capisco perché lei abbia deciso di portare in tv un argomento del genere. E per di più stravolgerlo completamente».

