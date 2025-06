Ospite eccezionale della prima puntata di “Ore 14 Sera” – il programma in onda a partire dalle ore 21:20 sulla seconda emittente di casa Rai, condotto da Milo Infante -, Valeria Bartolucci tornerà sicuramente a parlare dell’omicidio di Pierina Paganelli, la 79enne sua vicina di casa che nel 2023 è stata colpita per ben 29 volte con un’arma mai individuata o ritrovata mentre rientrava nel condominio in via del Ciclamino a Rimini in cui abitava.

Pierina Paganelli: cos'è successo alla 79enne i Rimini?/ L'omicidio, Louis Dassilva e le ultime novità

Un caso – quello di Pierina Paganelli – che dopo quasi due anni non ha ancora nessuna reale spiegazione o responsabilità, con le indagini che si sono a lungo esclusivamente concentrate sulla figura di Louis Dassilva, marito di quella già citata Valeria Bartolucci che – dal canto suo – si è sempre professato del tutto innocente: solo recentemente il GIP ha disposto per Dassilva il rinvio a giudizio e presto si aprirà la battaglia in tribunale sugli elementi raccolti dalla pubblica accusa.

Pierina Paganelli, Bruzzone: "Nessun elemento tecnico su Dassilva"/ "Corpo portato lì in un secondo momento"

Partendo dal principio – poi arriveremo anche a Valeria Bartolucci – è utile ricordare che la 79enne risulta essere stata per tutta la vita una persona del tutto priva di nemici tali da giustificare quello che si può facilmente definire un omicidio passionale: proprio per questa ragione le indagini si sono concentrate sulla sua cerchia stretta ed esclusi gli amici e il figlio Giuliano Saponi, si è presto arrivati alla figura di Manuela Bianchi, moglie del figlio.

Quest’ultima – hanno scoperto gli inquirenti – da tempo nutriva una relazione extraconiugale proprio con Dassilva, nel frattempo sposato (ma in una relazione da loro stessi definita aperta) con Valeria Bartolucci, peraltro amica di vecchia data della Bianchi: il collegamento parve evidente ed escluse sia Manuela che Valeria, il cerchio (o meglio, il cappio) si è stretto attorno proprio a Louis Dassilva e da lì non si è più allargato a nessun altro.

Davide Barzan vs Le Iene "Attacchi strumentali"/ "Vogliono screditare indagine su omicidio Pierina Paganelli"

Cosa pensa Valeria Bartolucci sulla morte di Pierina Paganelli: l’innocenza del marito e le colpe dell’ex amica Manuela Bianchi

Secondo gli inquirenti, la ragione per cui Dassilva avrebbe ucciso Pierina sarebbe legata al duplice desiderio di continuare a tenere nascosta la relazione alla moglie Valeria Bartolucci e – soprattutto – alla congrega dei Testimoni di Geova che la vittima e la nuova frequentavano; mentre a credere e professare da sempre la completa innocenza del senegalese c’è sempre stata proprio la moglie.

Valeria Bartolucci, infatti, dal 2023 a questa parte ha sempre continuato a ribadire che il marito quella sera non sarebbe uscito di casa neppure per un minuto, dato che avrebbe guardato la televisione per tutto il tempo e si sarebbe addirittura addormentato sul divano; mentre solo recentemente la donna – che non è mai stata indagata dagli inquirenti – ha iniziato a portare avanti la teoria che Manuela Bianchi voglia incastrare Dassilva per un omicidio compiuto da lei stessa.