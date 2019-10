Valeria Biaggio “Anima fuori dal corpo”/ Racconto choc della medium: “L’aldilà…”

I racconti di medium e spiriti continuano a Mattino 5 in religioso silenzio. Dopo le parole di Morena Zapparoli e di Serena Grandi, Federica Panicucci annuncia l’arrivo in studio di Valeria Biaggio, una signora che ha avuto un’esperienza di premorte e che adesso può raccontare quello che ha visto in questo suo viaggio che l’ha portata, a suo dire, alle soglie dell’aldilà. La donna entra in studio e si accomoda tra gli ospiti e la conduttrice precisa subito che non bisogna fidarsi di coloro che promettono chissà cosa per soldi ma ci tiene comunque a far sentire il racconto choc di questa medium che ha lasciato il suo corpo ed è arrivata lontano, almeno con la sua anima: “Succede che io sono uscita dal corpo, sono morta, il cuore si è fermato, ho sentito un grande urlare, ero distesa sul lettino, mi sono alzata e sono andata a finire sopra un mobile e poi ho preso una porta con una maniglia strana e rotonda. Ho aperto la porta c’era buio e poi ho fatto un passo e ho iniziato a volare e in pochi minuti sono arrivata in cima a questa luce“.

LA STORIA DI VALERIA BIAGGIO

Il racconto della signora Valeria Biaggio continua mentre tutti gli ospiti, e la stessa Federica Panicucci, ascoltano in religioso silenzio: “Sono uscita dal corpo quando mi si è fermato il cuore e sono arrivata alle soglie dell’aldilà. Ero in una sorta di tunnel, ho scavalcato con una gamba perché volevo andare in questa luce perché mi attirava”. La signora rivela di non aver sentito dolore, di aver sentito un profumo che non esiste qua da noi, in molti l’hanno presa in giro, mi hanno offesa per tanti anni ma da allora mi occupo degli altri: “Nel mio piccolo faccio tante cosette, aiuto persone, genitori, mogli e mariti perché da questo viaggio mi sono rimasti dei doni perché non mi ritenevo degna di averli. Lei sente delle presene e le vedo“. Safiria Leccese annuisce e spiega: “Ascoltavo con interesse, sono tante testimonianze che si basano sul presupposto che la vita non finisca qui. Vorrei mettere i paletti del rispetto ma anche di chi vuole approfittarsi della gente, è molto pericoloso“.

