Valeria Bruni Tedeschi e il rapporto con la droga: "Ho provato di tutto. Io e mia sorella Carla Bruni non sapevamo di avere due padri diversi"

La celebre attrice Valeria Bruni Tedeschi, nonché sorella di Carla Bruni, si è raccontata senza filtri in una intervista a cuore aperto. L’artista ha scoperto il vaso e tirato fuori dall’armadio dei ricordi tanti momenti difficili affrontati, come i problemi di droga davanti ai quali non si è mai nascosta e sui quali ha confidato di essere comunque riuscita a porsi un freno quando tutto sembrava andare ormai nella peggiore delle direzioni: “Ho fumato, ho provato la cocaina, l’eroina, ho provato l’Mdma. Da giovane, ho provato però non ho continuato” ha ammesso in una intervista concessa a Francesca Fagnani nel programma Belve.

Valeria Bruni Tedeschi a Verissimo: "Pensavo spesso alla morte"/ "Ho elaborato la violenza subita"

Soprattutto l’eroina ha segnato in qualche modo la sua vita, Valeria Bruni Tedeschi ha avuto modo di farne uso e allo stesso tempo ha perso una persona a lei molto cara a causa di questa: “Ho trovato che fosse incredibile, meraviglioso. E ho deciso di non provare mai più. Avevo un mio fidanzato che era eroinomane e che è morto di eroina e una volta l’ho provata. E ho capito” ha raccontato a Belve l’attrice e sorella di Carla Bruni.

Giorgio Assumma: “Dina Minna fino all’ultimo al fianco di Pippo Baudo”/ “Qualche ora prima di morire…”

Valeria Bruni Tedeschi e il rapporto con Carla Bruni

Per tanti anni Valeria Bruni Tedeschi e Carla Bruni sono rimaste all’oscuro, senza sapere che la loro vita fosse segnata da un segreto che ha inevitabilmente cambiato tanto di loro. L’attrice e la moglie di Sarkozy hanno infatti avuto due padri differenti:

“Non lo sapevamo, era tutto molto nascosto. Non è che si vedevano gli amanti arrivare. Sembrava che tutto fosse normale. L’abbiamo saputo dopo e per me è stato uno shock. L’ho saputo il giorno dei miei 30 anni. Mio padre mi ha detto che aveva un dubbio” ha confessato a riguardo l’attrice che a distanza di anni non dimentica quanto accaduto.

Veronica Pivetti, la storia con un'amica speciale: "Rapporto profondo"/ Perché non ha avuto figli