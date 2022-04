Valeria Bruni Tedeschi, chi è/ La storia con Garrel e quel sogno da realizzare a 80 anni

Valeria Bruna Tedeschi è un’attrice camaleontica e molto capace, profilo conosciuto e molto apprezzato nel panorama europea. Classe 1964, è figlia dell’industriale e compositore Alberto Bruni Tedeschi e dell’attrice e pianista, Marisa Borini, i quali hanno avuto altri due figli, ovvero Carla Bruni, la famosa ex modella e moglie dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, e Virginio, deceduto nel 2006 a causa di alcune problematiche legate all’AIDS.

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Valeria Bruni Tedeschi non abbiamo moltissime informazioni, ma è risaputo che dal 2007 al 2012 ha vissuto una storia d’amore con l’attore Louis Garrel. Al momento dovrebbe essere single, ma non è semplice carpire informazioni sul suo privato, dato che l’attrice è molto riservata.

Valeria Bruna Tedeschi, una carriera ricca di soddisfazioni

Il suo percorso nel mondo del cinema si sviluppa tra Francia e Italia. La prima pellicola a cui ha preso parte è “Hotel de France” nel 1987. Negli anni successivi colleziona una serie di collaborazioni importanti, recitando per registi del calibro di Pupi Avati, Bernardo Bertolucci e Ridley Scott. Oltre ad essere un’attrice di talento, Valeria Bruni Tedeschi ha dimostrato di saperci fare anche come regista e nei panni di sceneggiatrice.

Nel suo palmares spiccano 4 David di Donatello, tra cui quello come Migliore attrice protagonista per il film Il capitale umano di Paolo Virzì. In una recente intervista rilasciata a Grazia, a proposito di amore e sentimenti, aveva rivelato di avere un sogno: sposarsi raggiunti gli ottant’anni. “Perché non c’è niente di più romantico di una coppia di anziani che si giurano amore eterno”.

