Valeria Bruni Tedeschi è un’attrice e regista italiana che sarà ospite nel programma Splendida Cornice, in onda questa sera e che vede la conduzione di Geppi Cucciari. Valeria è una donna che ha avuto molto successo, racconterà della sua vita e del suo lavoro e magari tornerà sul rapporto con la sorella, anch’ella molto nota, l’attrice e cantante Carla Bruni.

Valeria Bruni Tedeschi nasce a Torino il 16 Novembre 1964. La donna è figlia d’arte in quanto è figlia dell’attrice Marisa Borini e dell’imprenditore Alberto Bruni Tedeschi. Ha due fratelli, Carla Bruni e Virginio, scomparso prematuramente nel 2006 dopo aver contratto l’HIV. Valeria e Carla hanno la stessa madre ma padri differenti.

La donna si trasferisce a soli 9 anni a Parigi e inizia subito a studiare teatro; in molti si accorgono del suo successo e lavora come attrice sia in Francia che in Italia dove ottiene numerosi premi e consensi. Ha lavorato in opere La Balia, Baciami Ancora, Il Capitale Umano e tanti film piuttosto importanti, poi però lavora anche come regista e sceneggiatrice.

Valeria Bruni Tedeschi, la vita privata e il rapporto con la sorella Carla Bruni

Nel 2024 Valeria Bruni Tedeschi ha raccontato alcuni aspetti della sua vita e il rapporto con la sorella Carla Bruni: “Gli ho chiesto varie volte di dirigerla ma ha sempre detto no, non vuole assolutamente. Durante l’infanzia l’ho torturata ma per me è stata un pò come una figlia. Il suo rapporto con Sarkozy? Una storia complicata, ma posso dire che loro si amino molto e io provo affetto per lui”, spiega l’attrice.

La donna ha avuto dei problemi con la droga e nel programma di Francesca Fagnani ha raccontato: “Ho provato un pò tutto, cocaina, eroina ed MDMA. Da giovane però, poi non ho più continuato. I rischi? Beh, per me era tutto incredibile e meraviglioso ma ho deciso di non provare mai più. Un mio ex era eroinomane ed è morto di eroina cosi ho capito…”

Per quel che riguarda la vita privata Valeria Bruni Tedeschi ha avuto una storia con l’attore Louis Garrel, poi negli anni ha adottato due figli, Oumy, una piccola senegalese adottata a soli 6 mesi e Noè, un bimbo di origini vietnamite: “Sono una madre imperfetta, sono molto grata di avere due figli stupendi, carismatici e pieni di charme”.