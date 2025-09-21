Valeria Bruni Tedeschi chiarisce il suo rapporto "strambo" coi genitori e il legame con la sorella Carla: "Dispiaciuta se in alcuni miei film..."

L’attrice Valeria Bruni Tedeschi racconta il rapporto “strambo e non convenzionale” coi suoi genitori

Valeria Bruni Tedeschi ha sempre speso parole al miele per i suoi genitori Marisa e Alberto, anche se mai ha nascosto le “contraddizioni” del loro rapporto. Diverso, invece, il discorso legato alla sorella Carla Bruni, che pare non aver mai apprezzato particolarmente alcune rappresentazioni famigliari di Valeria nei suoi film. A tal proposito, in una recente intervista rilasciata a Belve da Francesca Fagnani, la celebre attrice ha fatto alcune precisazioni sulle questioni legate alla sua famiglia.

“Ho fatto male a delle persone facendo i miei film e questa è una cosa che mi che mi dispiace. Per girare una scena ho superato il dispiacere degli altri”, ammette candidamente l’attrice torinese. Dunque, Valeria Bruni Tedeschi non si pente di nulla e nonostante tutto, non cambierebbe le scelte di carriera prese in tutti questi anni.

Valeria Bruni Tedeschi, dai malintesi con la sorella Carla Bruni alla scoperta choc sul padre

In passato, oltretutto, l’attrice piemontese parlando della sua famiglia e dei suoi genitori, aveva descritto il loro legame come “non convenzionale” e “piuttosto strambo”. Una situazione che pare essersi accentuata dopo la clamorosa scoperta con Carla Bruni di avere due papà diversi. Sempre nel corso dell’intervista a Belve, Valeria Bruni Tedeschi ha chiarito anche questa tematica spinoso.

“Se ne eravamo al corrente? Io e mia sorella non lo sapevamo, era tutto molto nascosto…”, ha sottolineato ancora l’attrice. Stando al racconto di Valeria, lei e sua sorella scoprirono il reale stato delle cose tardi. Valeria, nel caso specifico, aveva da poco compiuto trent’anni e per lei fu uno choc non indifferente.