Oumy e Noè, chi sono i figli adottivi di Valeria Bruni Tedeschi

Oumy e Noè, ecco chi sono i figli adottivi dell’attrice Valeria Bruni Tedeschi

Forse non tutti sanno che la celebre attrice Valeria Bruni Tedeschi ha adottato due figli negli ultimi anni. Nel 2009, quando era ancora legata all’attore ed ex compagno Louis Garrel, decise di adottare una bambina senegalese nata da pochi mesi, la piccola Oumy. La separazione tra Louis e Valeri Bruni Tedeschi non frena il desiderio dell’attrice di adottare un altro bimbo, questa volta di sette anni e di origini vietnamiti: Noè.

Nel frattempo Valeria Bruni Tedeschi incontra il giovane attore francese Sofiane Bennacer, con cui fin dal principio sul set sarebbe scattata una fortissima intensa. Il ragazzo, alcuni anni fa, fu accusato di stupro da alcune ragazze, ma l’attrice non ha mai dubitato della sua innocenza ed è sempre rimasta al suo fianco, sostenendolo con convinzione.

Valeria Bruni Tedeschi, l’amore per i figli adottivi e il cinema: “Per interpretare una madre…”

Per quanto riguarda i due figli adottati nel 2009 e nel 2014, la decisione ha suscitato non poche polemiche nell’opinione pubblica. Così in una intervista rilasciata sulle pagine dell’Espresso, l’attrice ha fatto spallucce, rivendicando la sua scelta e ribadendo di poter interpretare serenamente il ruolo di una mamma. “Non credo si debba aspettare di avere figli per recitare una madre, l’ho fatto più volte in passato e mi sono sempre sentita a mio agio”, il suo commento.

“Poteva mancarmi qualche dettaglio di prima mano ma tutto era già dentro di me da sempre”, la precisazione dell’attrice. Oggi, al di là dei figli adottivi, nella vita sentimentale di Valeria c’è il giovane fidanzato Sofiane Bennacer, conosciuto sul set e con cui da qualche anno fa coppia fissa.