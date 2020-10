Valeria Bruni Tedeschi/ Lockdown con la sorella Carla ma le è mancato…

VALERIA BRUNI TEDESCHI, LOCKDOWN IN MUSICA CON LA SORELLA CARLA

Carla Bruni sarà a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio e sarà lì che presenterà il suo nuovo album in cui sarà presente un duetto inedito in italiano con la sorella Valeria Bruni-Tedeschi. A grido di ‘Voglio l’amore’, le due sorelle torneranno insieme magari anche sul palco, e non solo in italiano, per la gioia dei fan. L’idea deve essere nata proprio in questo periodo difficile che ha costretto le due al lockdown e, in particolare, all’isolamento nel Sud della Francia insieme. Ma Valeria Bruni Tedeschi non si è mai fermata e al primo posto ha messo sempre la sua arte di attrice, regista e sceneggiatrice che l’ha portata a scrivere un nuovo lavoro. Un periodo complicato che l’ha portata a scrivere ma che non l’ha cambiata perché l’attrice sa bene quanto per lei sia importante e vitale il caso e rimanere chiusa in campagna lontano da tutto e tutti, non l’ha aiutata in questo senso.

VITA PRIVATA E CARRIERA DI VALERIA BRUNI TEDESCHI

Ma chi è Valeria Bruna Tedeschi? Classe 1964, torinese e cittadina francese, ormai da nove anni vive a Parigi, l’attrice è figlia di Marisa Borini, attrice e pianista, e di Alberto Bruni Tedeschi. Valeria è sorella di Carla Bruni, con la quale ha passato il lockdown in campagna in questi mesi, e di Virginio, scomparso però nel 2006 a soli 40 anni dopo una lunga battaglia contro l’Aids. La sua carriera di attrice ha preso il via nel lontano 1986 quando interpretò il suo primo film. Da allora ha messo insieme un debutto dopo l’altro fino a quello nel 2003 che l’ha vista passare anche dietro la macchina da presa. E la vita privata? Valeria Bruni Tedeschi ha due figli, Oumy, 12 anni, adottata con l’attore Louis Garrell, e poi Noè di sei anni. Carla Bruni parlerà della sorella e del loro periodo insieme in campagna in questa sua intervista di oggi?



© RIPRODUZIONE RISERVATA