Valeria Bruni Tedeschi: “Non sapevamo che mamma avesse un amante”, la scoperta choc sulla sorella Carla Bruni e cosa fa oggi l’ex modella.

Nel mondo della recitazione si è ritagliata uno spazio degno di nota; oggi, Valeria Bruni Tedeschi è senza dubbio tra i volti più altisonanti del cinema italiano. Al di là delle pellicole, dei meriti artistici, c’è una curiosità decisamente particolare che riguarda il rapporto con la celebre sorella, Carla Bruni. Per anni non hanno mai avuto l’esigenza di indagare sulla natura del loro rapporto, del loro legame parentale; eppure, a 30 anni – raccontava l’attrice – la scoperta choc di avere 2 papà diversi.

Ne ha parlato in una recente intervista a Belve proprio Valeria Bruni Tedeschi; l’attrice, nel programma di Francesca Fagnani, aggiunse infatti nuovi dettagli sulla scoperta choc sul rapporto con la sorella Carla Bruni. Nulla che abbia intaccato il loro legame in senso stretto ma inevitabilmente qualcosa che spiazzò entrambe. “Non sapevamo che nostra madre avesse un amante, era tutto nascosto… E’ stato ovviamente uno choc ma mia sorella Carla Bruni è sempre la mia vita”.

Cosa fa oggi Carla Bruni, sorella di Valeria Bruni Tedeschi: la musica come nuovo baricentro professionale

Così come Valeria Bruni Tedeschi si è affermata nel mondo del cinema, sua sorella Carla Bruni è riuscita a primeggiare anche modo della moda in qualità di top model. Indiscusso anche il suo talento di attrice, seppur non il baricentro professionale come la sorella. Anche musicista, cantautrice; un talento polivalente dell’ex moglie di Nicolas Sarkozy. Ma cosa fa oggi Carla Bruni? Tra i vari ambiti professionali toccati nel corso della sua ampia e vasta carriera, l’ex top model ha scelto la musica come priorità attuale. Coltiva dunque la sua passione per il mondo delle 7 note ma al contempo non dimentica l’importanza avuta nel mondo della moda; spesso è infatti in prima linea quando si tratta di partecipare ad importanti sfilate ed eventi del settore.

