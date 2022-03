Valeria Cardone, chi è la scelta di Matteo Ranieri/ Uomini e donne, lei gli dice…

Uomini e donne, Valeria Cardone: chi è la scelta di Matteo Ranieri

Lo scorso sabato 26 marzo 2022 si è tenuta la registrazione della scelta del trono classico di Matteo Ranieri, ultimo tronista uscente di Uomini e donne, la cui prescelta preannunciata dagli spoiler di Uomini e donne classico e over si è rivelata Valeria Cardone. Si tratta di una 25enne originaria di Napoli, che vanta non solo una bellezza da mediterranea dallo sguardo luminoso, che vagamente ricorda gli occhi chiari dell’ex di Matteo Ranieri, Sophie Codegoni. La giovane sfoggia nel cv anche una laurea in Economia conseguita all’età di 24 anni presso l’Università Parthenope del capoluogo campano. Attualmente, Valeria è un’impiegata e lavora nel settore del recupero crediti. Nel frattempo, complice anche la scelta di Matteo Ranieri registrata alla corte di Uomini e donne, Valeria Cardone vanta anche un importante seguito social su Instagram, dove registra oltre 16mila followers.

Federica Aversano, chi è la non scelta di Matteo Ranieri/ Uomini e donne, le accuse..

Tra le passioni sfrenati della campana, si rileva la musica, specialmente quella del cantautore Ultimo. Valeria Cardone ama anche coprire il ruolo di indossatrice, con alle spalle un’annessa esperienza di lavoro per un atelier di abiti da sposa di Afragola.

Inoltre ha alle spalle un’esperienza tv vissuta alla corte del tronista Mattia Marciano a Uomini e donne 2017/2018, in qualità di corteggiatrice.

Matteo Ranieri, scelta Uomini e donne/ Valeria Cardone prima ci provò con...

Valeria Cardone e la reazione alla scelta di Uomini e donne

Le stesse anticipazioni tv relative alla scelta di Matteo Ranieri registrata a Uomini e donne, riprese da Novella 2000, preannunciano inoltre quale sarà la reazione della campana alla decisione del tronista uscente ligure di fare coppia fissa con lei e uscire insieme dal dating-show di Maria De Filippi. Si assisterà, quindi, alla consuetudinaria festa a pioggia di petali di fiori sulla neo-coppia tv, nello studio tv dell’attesa puntata-evento, dal momento che la napoletana dirà “sì” al tronista uscente.

Non ci resta quindi che attendere la messa in onda della puntata della scelta di Matteo Ranieri (che potrebbe registrarsi tra il weekend in corso e il 4 aprile 2022 su Canale 5), per saperne di più.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 29 marzo: Matteo spiazza Valeria

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALERIA ♥ (@valeriacardone)













© RIPRODUZIONE RISERVATA