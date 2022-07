Valeria Cardone, perchè è finita con Matteo Ranieri di Uomini e Donne?/ “Un uomo deve costruire”

Valeria Cardone dopo la fine della sua relazione con Matteo Ranieri ed un momentaneo allontanamento dai social è tornata a parlare della sua relazione finita e sul suo profilo Instagram ha aperto un box di domande per rispondere ai fan che subito le hanno chiesto come stesse dopo la rottura dal suo ex fidanzato.

Dalla reazione mostrata sui social Valeria Cardone è stata molto categoria nell’affermare che tra lei e l’ex tronista non ci sarà più nulla aggiungendo come il suo uomo dovrebbe aver voglia di “costruire” e non avere voglia di abbandonarla.

Uomini e Donne, Valeria Carone spiega ai fan il motivo della rottura con Matteo Ranieri

Valeria Cardone è ritornata sui social mostrandosi a tutti i suoi fan molto più forte di prima e molto più determinata ad ottenere ciò che vuole senza scendere a compromessi con nessuno, soprattutto con quello che dovrebbe essere il suo partner.

Entrambi i membri della coppia avevano annunciato la rottura su Instagram per poi chiedere ai propri sostenitori del tempo per metabolizzare la rottura in privato per poi condividere la loro esperienza. Pochi giorni dopo la rottura infatti, la ragazza aveva scritto sul suo profilo Instagram: “Ragazzi/e io e Matteo non stiamo più insieme, purtroppo non sempre le cose vanno come speriamo. Vi chiedo solo un po’ di comprensione perchè non sto passando un bel periodo”.

