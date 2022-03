Valeria Cardone scelta di Matteo Ranieri, Uomini e donne/ Ricorda Sophie Codegoni?

Uomini e donne, Matteo Ranieri sceglie Valeria Cardone: spunta il fantasma di Sophie Codegoni

C’è grade attesa generale per la messa in onda della puntata di Uomini e donne dove -stando alle ultime anticipazioni tv- il tronista Matteo Ranieri decide di chiudere il suo trono classico registrando la sua scelta in definitiva tra le pretendenti campane, Federica Aversano e Valeria Cardone. Stando agli spoiler della puntata della scelta tanto attesa dai telespettatori, è bastata un’esterna al bacio condivisa con entrambe le corteggiatrici (il che ha fatto infuriare Federica) a spingere Matteo a uscire di scena dal dating-show in coppia con la sua prescelta, parliamo di Valeria Cardone. Federica Aversano, la “non scelta” è una mamma single, con alle spalle un passato da Miss Eleganza Campania, e corteggiatrice veterana di Matteo, su cui molti telespettatori avrebbero scommesso in quanto candidata alla scelta del trono di Ranieri.

Ma al cuore di Matteo non si comanda, tanto che la scelta ricadrebbe su Valeria Cardone, la quale si occupa di recupero crediti nella vita, da laureata in Economia e commercio quale è. E intanto spunta il fantasma dell’ex storica del tornista uscente, nel percorso che Matteo Ranieri ha vissuto a Uomini e donne, parliamo di Sophie Codegoni. Sorgono spontanei, infatti, i sospetti generali che Matteo abbia scelto Valeria non solo perché attratto da lei, ma anche perché fortemente influenzato dall’ex Sophie, con cui i rapporti si sono incrinati dopo la rottura tra i due ufficializzata dai diretti interessati, a pochi mesi dalla scelta dell’ex tronista bionda ricaduta su Matteo Ranieri.

Sophie Codegoni influenza Matteo Ranieri alla scelta a Uomini e donne? Il confronto con Valeria Cardone

Matteo Ranieri, operaio in un’azienda che produce infissi e 29enne e originario di Recco in Liguria, potrebbe aver deciso di gettarsi alle spalle il ricordo dell’ultima ex, Sophie Codegoni, modella 19enne e originaria di Rimini in Emilia Romagna, optando per l’unione con Valeria Cardone, 26enne impiegata in recupero crediti e originaria di Napoli, alla corte di Uomini e donne. In alternativa, lui non riuscirebbe a dimenticare ancora Sophie, tanto da giungere a scegliere Valeria al termine del suo trono, in virtù del ricordo custodito dell’ex tronista di Uomini e donne, che ora fa coppia fissa con Alessandro Basciano. Ma cosa potrebbe aver avvicinato Matteo a Valeria, in ricordo di Sophie? Seppur mora, a differenza della bionda Sophie, Valeria ricorda vagamente la Codegoni, dal momento che entrambe hanno uno sguardo luminoso, valorizzato dal fascino degli occhi chiari. E non solo. Entrambe vantano di avere i capelli lunghi, un altro dettaglio di cui Matteo potrebbe andare matto. Inoltre, proprio come Sophie anche Valeria vanta un importante seguito social su Instagram.

Che il tronista uscente di Uomini e donne, Matteo Ranieri subisca il fascino delle influencer? Questo è il dilemma!













