Valeria, chi è la moglie di Paolo Hendel/ La figlia Marta: “un papà attempato”

Chi è la moglie di Paolo Hendel?

Paolo Hendel sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 6 marzo, di Oggi è un altro giorno. L’attore è in teatro con lo spettacolo “La giovinezza è sopravvalutata”, diretto da Goiele Dix, in cui fa i conti con quella che Giacomo Leopardi definisce “la detestata soglia di vecchiezza”. Paolo Hendel è da sempre molto riservato sulla sua vita privata. Sappiamo che è sposato con la moglie Valeria, ma i due hanno sempre tenuto la loro relazione lontano dai riflettori.

Maria Teresa Reale/ Prima donna a vincere The Voice Senior, vive con 24 gatti

La coppia ha una figlia, Marta, nata quando l’attore aveva 54 anni: “Sono un ‘primiparo attempato’ (ho avuto mia figlia Marta a 54 anni). Un giorno la bidella l’ha avvisata: Oh, ti è venuto a prendere il nonno!”, ha detto Hendel a Io Donna. E ha aggiunto: “Se avessi messo a mondo Marta qualche anno prima, con mia moglie avremmo pensato a un altro figlio. Ma per molto tempo l’idea mi ha terrorizzato, era una responsabilità che non potevo neppure concepire”

Flavia Prisco, chi è la moglie di Walter Veltroni/ Le figlie Martina e Vittoria e...

Paolo Hendel: papà della figlia Marta a 54 anni

Intervisto da I Padrieterni, programma di Federico Taddia e Matteo Bussola, Paolo Hendel ha spiegato cosa significhi diventare padre in età avanzata, sua figlia Marta è nata quando lui aveva già 54 anni (oggi l’attore ne ha 71). “Per me essere papà è stato deciso un po tardi e ci sono dei rischi. Per esempio, sento dire dagli esperti che i figli fino a 13 anni, 12, considerano i propri genitori dei supereroi, ma non dura. Perché dai 13 anni in poi ti considerano un imbecille. Non da un giorno, ma da un ora all’altra addirittura, improvvisamente. Però c è una speranza per finire in positivo: ad un certo punto ti rivalutano. Da 35 a 40 anni cominciano a pensare che i propri genitori non siano proprio da buttar via”, ha scherzato ai microfoni della radio. E ha concluso: “Solo che, essendo io un babbo anziano, c è il rischio per me che mia figlia arrivi solo alla fase intermedia, quella in cui si considera il babbo un imbecille e che io me ne vada all’altro mondo senza aver avuto la possibilità, il modo e il tempo di farle cambiare idea”.

LEGGI ANCHE:

Lisa Manosperti, chi è/ Seconda a The Voice Senior 2023: "Mi sento di aver vinto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA