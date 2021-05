Valeria, compagna Elio Germano, chi è?/ “Non mi piace parlare dei ca*zi miei”

Io faccio l’attore ma non sono un attore, con queste parole molte volte Elio Germano ha posto un netto confine tra la sua vita pubblica e quella privata e in quest’ultima sfera ci ha messo dentro Valeria, la sua misteriosa compagna. I bene informati sanno che da anni l’attore è legato ad una maestra di sostegno alla scuola primaria di nome Valeria ma non ci sono altri dettagli a riguardo. Non sappiamo di preciso da quanto i due stiano insieme e nemmeno se è vero che dalla loro unione siano nati due figli. Elio Germano questa sera sarà sul palco dei David di Donatello ma tutto quello che succede dietro le quinte della sua vita privata rimane tale ed è complicato capire e dire qualcosa in più riguardo a quelle poche informazioni che tutti già conoscono. Chi è quindi Valeria? A parte sapere che fa la maestra, non si conoscono nemmeno i dettagli sulle sue generalità e sull’età, e anche la questione figli rimane un segreto.

IN ARTE NINO/ Trama e cast: come riuscì a sfondare nel mondo della televisione

Valeria, compagna Elio Germano, chi è?

Sembra però certo che la coppia abbia avuto un primo figlio già diversi anni fa e che proprio due primavere fa sia arrivata anche una bambina ma di questo non vi è conferma. Raggiunto dai microfoni di Vanity Fair, Elio Germano non ha confermato e né smentito i rumors sul suo rapporto con Valeria e i loro figli: “Se sono diventato papà per la seconda volta? Cioè, sono veramente fatti miei. Comunque sono notizie sbagliate. Antiche. Ma non dico di quanto”. Poi ha continuato chiarendo: “Mi terrorizza l’idea che la gente possa parlare dei c***i miei” .

LEGGI ANCHE:

Valeria, compagna Elio Germano?/ Lui: "sono veramente fatti miei"Elio Germano/ "Nino Manfredi? E' un uomo che ce l’ha fatta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA