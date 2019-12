VALERIA DONATI CHI È L’EX MOGLIE DI MAGALLI/ “Dopo di lei non mi sono più innamorato”

Dire addio al legame con sua moglie Valeria Donati è stato per Giancarlo Magalli molto doloroso. I due, insieme per 20 anni, si sono separati nel 2008, con un divorzio piuttosto tormentato che ha causato profondo dispiacere all’amato conduttore di Rai 2. Nei mesi scorsi, però, a distanza di 30 anni dal sì, Magalli ha voluto condividere una lunga lettera tutta dedicata alla sua ex moglie, con la quale ha dato l’idea di un rapporto ancora solido, nonostante i problemi del passato. “La cosa che ci unisce di più – si legge sui social – è l’amore per nostra figlia Michela”, scrive il conduttore su Facebook, “un amore che nessun atto giudiziario può scalfire, ma tante altre cose sono rimaste”. Per Giancarlo Magalli, però, la fine di quell’unione ha rappresentato un vero e proprio punto di non ritorno, una delusione che ha segnato la sua vita in maniera del tutto indelebile.

VALERIA DONATI MOGLIE DI MAGALLI: “DOPO LA ROTTURA, PER MESI…”

Giancarlo Magalli ha parlato diverse volte della fine del suo secondo matrimonio con Valeria Donati, e tutte le volte ha associato il divorzio a una vera e propria sconfitta. “La fine del mio secondo matrimonio lo ritengo il fallimento più grande”, ha raccontato Giancarlo Magalli in un’intervista concessa al settimanale Oggi. Il conduttore ha ammesso infatti di aver fatto il possibile per salvare quel legame nato con le nozze celebrate nel 1989 e conclusosi, nel 2008, con un doloroso divorzio, ma ogni tentativo – si legge su Oggi – si è rivelato vano: “Ho fatto l’impossibile per cercare di evitare la rottura”, ha confermato il conduttore, “Per mesi non sono uscito di casa, ho dedicato anima e corpo alla mia relazione”; tuttavia, a un certo punto ha capito che ogni tentativo di rimettere in sesto il loro rapporto si sarebbe rivelato vano e si è quindi rassegnato a lasciare andare ciò che più amava.

“DOPO VALERIA DONATI IL NULLA…”

Dal lontano 2008, anno in cui ha detto addio a sua moglie Valeria Donati, Giancarlo Magalli ha messo da parte l’amore. E anche se di recente la sua vita sentimentale ha infiammato le pagine del gossip a causa di una relazione, successivamente smentita, con la 22 enne Giada Fusaro, il conduttore si è affrettato a precisare che quella con la Fusaro è stata soltanto una semplice amicizia. “Non ho più avuto voglia di innamorarmi e di avere un’altra compagna”, aveva infatti rivelato Giancarlo Magalli in un’intervista concessa a Oggi, riportata da Nanopress. “Ho tanti amici e tante amiche… Ma quel tipo di complicità e di sentimento non li ho più ritrovati”. Oggi, infatti, Magalli si dedica anima e corpo al suo lavoro, agli amici e alle due figlie: Manuela, nata dal suo primo matrimonio, e Michela, avuta da Valeria Donati.



