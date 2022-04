Valeria Donati, ex moglie di Giancarlo Magalli/ “Pianto come un vitello per mesi”

Archiviato il suo impegno a “I Fatti Vostri“, Giancarlo Magalli non ha nascosto di non essere ancora a conoscenza di quali possano essere i suoi piani per la prossima stagione Tv. Nonostante questo, continua a essere uno dei personaggi preferiti del piccolo schermo anche per il sarcasmo e l’ironia che sono stati sempre un suo tratto distintivo, nonostante questo modo di agire l’abbia portato in passato a scontrarsi con alcune delle sue partner.

In ambito privato, invece, sono state soprattutto due le donne importanti della sua vita, Carla Crocivera e Valeria Donati. Dalla prima ha avuto la sua figlia più grande, Manuela, mentre dalla seconda ha avuto Michela, oggi 27 anni, particolarmente attiva sui social come molte sue coetanee.

Il grande dolore di Giancarlo Magalli per l’addio con Valeria Donati

Valeria è entrata nella vita di Magalli poco tempo dopo la separazione dalla sua prima moglie. Il conduttore era convinto che con lei avrebbe trascorso il resto della sua vita, mentre così non è stato. Determinante, secondo quanto emerso, sarebbe stato l’incontro della donna con uno psicologo di cui si era innamorata: questo è stato il motivo scatenante dell’addio.

In più occasioni anche in Tv Giancarlo non aveva esitato a sottolineare quanto essere tornato single lo facesse soffrire. Nonostante lui sia particolarmente riservato, ne aveva parlato apertamente a Paola Perego, ospite della sua trasmissione: “Non disturbare”: “Per me è stato un trauma. Per il divorzio ho sofferto da morire perché le volevo bene a mia moglie, mi mancava, non ero abituato a stare solo, erano 20 anni che stavamo insieme, 22. Quindi di colpo la vita ti cambia, e in peggio cambia. Ho pianto come un vitello per mesi e mesi, poi ci si abitua a tutto, però a me è dispiaciuto”.

A distanza di tempo, ora i due sono tornati a essere in buoni rapporti: “Non sono finiti l’affetto, la stima e la vicinanza con Valeria. Ovviamente la cosa che ci unisce di più è l’amore per nostra figlia Michela, un amore che nessun atto giudiziario può scalfire, ma tante altre cose sono rimaste. La separazione prima ed il divorzio poi non sono state delle saracinesche che ci hanno chiuso fuori l’uno dalla vita dell’altra” – ha concluso.

