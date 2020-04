Valeria Donati, ex moglie Giancarlo Magalli/ “Ecco cosa ci unisce ancora oggi”

Pubblicità

Valeria Donati è stata a lungo al fianco di Giancarlo Magalli, ma il loro matrimonio si è concluso ormai nel 2008. Il divorzio è arrivato dopo quasi vent’anni di relazione e ha lasciato l’amaro in bocca al conduttore per un lungo periodo. Poi tutto è cambiato e i due hanno ricominciato ad avere un buon rapporto. “La cosa che ci unisce di più è l’amore per nostra figlia Michela”, ha scritto Magalli su Facebook diversi mesi fa, “un amore che nessun atto giudiziario può scalfire, ma tante altre cose sono rimaste”. In passato, il conduttore ha sottolineato diverse volte di vedere la fine del suo secondo matrimonio come un grande fallimento. Dopo essersi sposato nell’89 e alle prime avvisaglie di crisi, Magalli ha cercato di correre ai ripari e di fare di tutto perchè la rottura venisse scongiurata. “Per mesi non sono uscito di casa, ho dedicato anima e corpo alla mia relazione“, ha detto tempo fa a Oggi. Da quel momento in poi la ferita è rimasta aperta. Non avere più la Donati al suo fianco ha spinto il presentatore a dare un due di picche all’amore e ancora adesso non pensa di potersi innamorare di nuovo. Oggi, domenica 19 aprile 2020, Giancarlo Magalli sarà invece ospite di Da noi… a ruota libera. Il discorso si soffermerà anche sulla Donati?

Valeria Donati, ex moglie Giancarlo Magalli: la scelta del divorzio

E’ stata Valeria Donati a scegliere di interrompere il suo matrimonio con Giancarlo Magalli. E non c’entrano nulla i 20 anni di differenza: quando si sono sposati, il presentatore aveva 42 anni, mentre Valeria 23. Il loro incontro invece è iniziato nella prima metà degli anni ottanta e solo dopo un fidanzamento lungo cinque anni, i due hanno scelto di procedere verso l’altare. Lei, farmacista, lo ha reso padre per la seconda volta: dopo Manuela, nata dal primo matrimonio del conduttore con Carla Crocivera, è arrivata anche Michela. “Abbiamo avuto più alti e bassi da separati che da sposati”, ha scritto Magalli su Facebook l’anno scorso, “ma sempre, comunque, più alti che bassi. E la separazione prima e il divorzio poi non sono state delle saracinesche che ci hanno chiuso fuori l’uno dalla vita dell’altra. Abbiamo continuato a volerci bene, seppure in modo diverso, a darci consigli non richiesti, a criticarci, a ridere e a cercare di essere, anche divisi, fonte di felicità per nostra figlia”. In modo ironico e affettuoso, il presentatore ha voluto festeggiare così il 30° anniversario dell’inizio del loro matrimonio. “Non so se siamo più felici di quando eravamo insieme”, ha concluso, “ma ognuno ha fatto le sue scelte e comunque 22 anni di felicità lasciano un patrimonio che 10 anni di separazione non riescono ancora ad intaccare”.



