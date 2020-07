VALERIA E CIAVY/ Rottura imminente per Alessandro Basciano? (Temptation Island 2020)

Serata rovente per Valeria e Ciavy a Temptation Island. Il tentatore Alessandro Basciano potrebbe mandare definitivamente in crisi la coppia, che non sta affatto vivendo un momento facile. Nella prima puntata abbiamo visto la sofferenza e le lacrime di Valeria, amareggiata per le mancanze del suo compagno. Lui, al contrario, si sente soffocare dal rapporto e non ha idea se dopo diversi anni di fidanzamento sia innamorato o meno. C’è tanta curiosità, quindi, di capire come affronteranno questa seconda puntata. Dalle anticipazioni di Temptation Island si ha la certezza che non sarà una serata tranquilla per i due. Qualcuno è certo che Alessandro Basciano sarà il motivo della rottura della coppia. Non resta che attendere… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Valeria e Ciavy ai ferri corti?

Valeria e Ciavy ai ferri corti? Lei è pronta a capire quello che è il reale sentimento che li lega mentre lui è pronto a lasciarsi andare dopo le prime immagini viste al falò della scorsa settimana. Temptation Island 2020 parte proprio da qui per loro che questa sera affronteranno la loro seconda puntata e, quindi, il secondo falò con nuovi video da vedere. Come spesso accade nel reality, il meccanismo è sempre quello che spinge l’altro a capire male e, magari, a pensare alla vendetta lasciandosi tentare dai single ed è proprio questo quello che è successo ai due. Valeria ha visto Ciavy alle prese con le single tra idromassaggio e carezzine ma, soprattutto, lo ha sentito riferirsi a lei come una ex ammettendo di non essere davvero convinto che quello che li tenga insieme sia amore. Le parole di Ciavy hanno colpito nel profondo Valeria che, però, ha tenuto duro e non si è lasciata andare alle lacrime fino al ritorno nel villaggio. Secondo i video spoiler pubblicati nelle scorse ore sembra che anche questa sera farà lo stesso e sempre in seguito agli altri video che Filippo Bisciglia ammetterà di avere per lei.

CIAVY E VALERIA IN CRISI PER COLPA DI ALESSANDRO BASCIANO? (TEMPTATION ISLAND 2020)

Intanto, lei, dall’altra parte, si è molto avvicinata ad un volto noto di Uomini e donne, Alessandro Basciano. L’ex corteggiatore di Giulia, è quest’anno tra i tentatori di Temptation Island 2020 e ha subito attirato l’attenzione della bella Valeria che è lusingata dalle sue attenzioni continue. I due ballano insieme, mangiano vicini e si sono ritrovati anche in piscina sotto lo sguardo attento dei loro compagni di avventura e, in seguito, anche di Ciavy che non ha apprezzato le libertà della fidanzata e si è detto pronto a non trattenersi più. A quanto pare le sue minacce si sono concretizzate visto che nel video anticipazioni che riguarda la coppia sentiamo Valeria pensare ad alta voce al falò: “Valeria merita di stare con una persona che non è innamorata di lei? Merita di aspettarlo in casa ogni volta che lui ha da fare?”. I pensieri di Valeria sembrano essere molto chiari, ci vorrà un miracolo affinché Ciavy si salvi, se è questo che vuole.

