Valeria e Ciavy sono tornati insieme?/ Foto sospetta e indizi dopo Temptation Island

Occhi puntati su Valeria Liberati e Ciavy dopo la fine della nuova edizione di Temptation Island. Filippo Bisciglia li ha lasciati che erano separati ma con primi spunti per un riavvicinamento, soprattutto voluto dal ragazzo. Valeria, tuttavia, si era detta desiderosa di vivere se stessa e mettersi al primo posto dopo quello che ha definito “un amore malato”. Ma come saranno andate le cose dopo quell’ultimo incontro? Stando a quanto trapela dai social, pare che per i due ci sia stato un importante riavvicinamento, tanto che forse si potrebbe parlare anche di ritorno di fiamma. Sia Valeria che Ciavy, infatti, hanno pubblicato sui loro social – per di più a distanza di poco l’uno dall’altro – uno scatto di uno shooting effettuato con lo stesso fotografo.

Valeria e Ciavy in piscina insieme? Ritorno di fiamma verso la conferma…

Non è l’unico indizio che ci porta a credere che Valeria e Ciavy siano tornati insieme dopo Temptation. Infatti lo scatto pubblicato vede alle spalle quella che sembra essere la stessa piscina, cosa dimostrata dal dettaglio del bagnasciuga. La piscina è quella di un noto stabilimento balneare del litorale romano, a Ostia. Il fatto che i due fossero nello stesso luogo, a quanto pare, anche nello stesso giorno oltre che per lo stesso obiettivo (fare delle foto), sembra rendere ben chiaro che fosse insieme. Questo potrebbe dunque confermare che effettivamente Valeria e Ciavy siano tornati insieme. Non ci resta che attendere le prossime mosse social dei due per capire che davvero il ritorno di fiamma c’è stato oppure no.

Visualizza questo post su Instagram Shooting Day📸 Ph @sperainophotographer Un post condiviso da Valeria Liberati (@_valeria_liberati_) in data: 9 Ago 2020 alle ore 5:31 PDT





