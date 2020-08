Valeria e Ciavy sono tornati insieme/ Lei conferma: “Non voglio avere rimpianti!”

Valeria Liberati e Ciavy sono tornati insieme. Dopo gli indizi delle ultime settimane, ad eliminare gli ultimi dubbi è stata proprio la donna, con una lunga dichiarazione fatta su Instagram nella quale ha non sono confermato il ritorno di fiamma ma ne ha inoltre spiegato le motivazioni. “Alcune persone potranno pensare che io sia incoerente” ha esordito Valeria, per poi svelare quanto accaduto dopo il programma. “Uscita da Temptation Island abbiamo avuto modo di parlarci più volte e di dichiarare l’uno all’altro quanto il nostro percorso sia servito a entrambi.” spiega, e ancora “Sono una donna diversa, sono una donna che non accetterebbe mai più nessun tipo di vincolo e restrizione. L’amore per me stessa verrà sempre prima di tutto. Ma sono anche una donna che ha ricevuto tanto amore da questa persona che a sua volta ha imparato tantissimo da questa esperienza.”

Valeria Liberati e Ciavy ci riprovano dopo Temptation Island

Valeria Liberati e Ciavy hanno avuto modo di parlare e discutere del loro rapporto dopo Temptation Island e sono arrivati a capire che fosse il caso di non gettare tutto all’aria e, invece, tentare nuovamente. “Capire i nostri errori e il male che ci siamo fatti in questo momento è la cosa più importante. – fa sapere ancora Valeria Liberati su Instagram – In questo periodo ho avuto modo di rivedere in lui quello che era un tempo, e non mi sento di vivere il resto della mia vita con un grande rimpianto cioè quello di non averci riprovato.” Valeria è dunque pronta a riprovarci ma con nuove consapevolezze; così conclude: “Il tempo darà tutte le risposte a me, a lui e a voi!”



© RIPRODUZIONE RISERVATA