Valeria e Ciavy sono tornati insieme?/ Segnalazione dopo Temptation Island: “Lei..”

Cos’è accaduto tra Valeria Liberati e Ciavy dopo Temptation Island 2020? La domanda incuriosisce molti dei telespettatori del programma condotto da Filippo Bisciglia, soprattutto per quello che è stato il loro percorso. Il falò di confronto si è concluso con la rottura dei due fidanzati, poi però, un mese dopo, c’è stato un riavvicinamento non ancora concretizzatosi in un ritorno di fiamma. Ma cos’è accaduto dopo? Stando agli ultimi rumor, pare che Ciavy e Valeria siano tornati insieme. La segnalazione arriva da Amedeo Venza che ha notato alcuni indizi arrivati proprio dai social dei diretti interessati. In particolare Valeria ha postato delle immagini che la vendono in un’auto con dei sedili identici a quelli che ha Ciavy nella sua. Possibile si tratti di una semplice coincidenza?

Valeria e Ciavy di nuovo insieme dopo Temptation Island?

“Lei in macchina, stessa auto di Ciavy. O ha conosciuto un altro con la stessa macchina oppure è proprio quella di Ciavy“ sono le parole di Amedeo Venza che, chiaramente, non crede si tratti di una pura casualità. È probabile, invece, che i due abbiano cercato di nascondere che sono tornati insieme e che stanno nuovamente frequentandosi ma si siano traditi da soli proprio con queste immagini postate sui social. Ricordiamo che, a Temptation Island, un mese dopo la fine del programma, Ciavy ha dichiarato: “Ci siamo lasciati ma ci stiamo rivedendo e risentendo tutti i giorni. Io l’ho cercata, sono andato a casa sua e abbiamo parlato in modo tranquillo. Non mi sono scusato ma ho ammesso di aver esagerato. Io lei la vedo confusa, se non era una cosa pubblica era già tutto a posto, io credo abbia paura di cosa pensa la gente. Io no.”



