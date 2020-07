Valeria e Ciavy sono tornati insieme?/ Un avvistamento dopo il no di lei al falò.. (Temptation Island 2020)

VALERIA E CIAVY SONO RIMASTI SINGLE DOPO TEMPTATION ISLAND 2020?

Cosa è successo un mese dopo tra Valeria e Ciavy? Temptation Island 2020 torna in onda questa sera con il gran finale che, secondo il promo, non mostrerà solo gli ultimi esiti delle coppie ancora in “gioco” ma porterà Filippo Bisciglia ad incontrare le coppie già uscite proprio per controllare come si sono evolute le cose un mese dopo il loro incontro al falò di confronto e chi meglio di Valeria e Ciavy potranno raccontarci le loro evoluzioni dopo quanto è accaduto? La bella Valeria non ha apprezzato il comportamento di Ciavy lanciandosi a piene mani sui single e, in particolare, su Alessandro Basciano ma prendendo atto del fatto che ormai con Ciavy è finita e che i due anni che ha passato al suo fianco annullandosi sono sicuramente da cancellare. Valeria ha detto no a Ciavy al grido di: “Adesso mi amo, sono innamorata di me e sono pronta a stare da sola”, ma sarà davvero finita così?

L’AVVISTAMENTO IN SPIAGGIA E LE PAROLE DI ALESSANDRO BASCIANO

Il finale di Temptation Island 2020 alzerà il velo su quello che è successo nei giorni subito successivo al falò di confronto e non solo riguardo a Valeria e alla sua presunta vita da single ma anche a Ciavy e, perché no, ad Alessandro Basciano. Secondo quanto si evince dalle dichiarazioni di quest’ultimo, sembra che tra lui e Valeria non ci sia stato niente e che la loro è stata solo un’amicizia ma in molti hanno letto in questo la causa di un presunto riavvicinamento a Ciavy. I bene informati hanno rivelato sui social proprio di aver avvistato Valeria e Ciavy in versione coppia in un lido lo scorso fine settimana confermando così che le parole che i due si sono detti al falò le ha portate via il vento. Davvero Valeria è tornata con Ciavy dopo quello che è successo e che si sono detti al falò di confronto? Solo Filippo Bisciglia potrà sciogliere l’arcano nella puntata finale di questa sera.



