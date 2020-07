Valeria e Ciavy tornati insieme? No!/ Lei: “Sono finalmente tornata ad amarmi”

Valeria e Ciavy hanno finalmente regalato al pubblico di Temptation Island 2020 l’uscita che si attendeva ormai da tempo. Partiti come la coppia più probabile alla rottura, i due sono riusciti a resistere ben oltre le aspettative ma alla fine hanno avuto modo di chiarirsi al falò di confronto. “Sicuramente cambiata in meglio”, ha detto lei a Uomini e Donne parlando della sua esperienza in Sardegna, “finalmente sento di essere tornata ad amarmi di nuovo e di aver ritrovato la libertà di fare qualsiasi cosa: prima mi sentivo giudicata e avevo timore a espormi, per paura di non essere capita da lui, così mi frenavo dal dire quello che pensavo”. Abbandonati i freni, Valeria ha voltato pagina e ha ripreso a vivere, riuscendo a ritrovare persino se stessa. Il merito è anche di Alessandro Basciano, il Tentatore a cui si è legata al villaggio.

“Devo ringraziare lui se ho capito di non volere più Ciavy accanto a me. Corteggiandomi, ascoltandomi, mi ha fatto ritrovare tutto quello che avevo perso”, ha aggiunto, “ma a cui ho capito di non voler più rinunciare. Mi sonof atta delle domande e mi sono data tutte le risposte”. A quanto pare anche Ciavy la pensa in modo analogo, anche se in questi giorni di reality, lui è riuscito più che altro a comprendere quanto facesse bene a non fidarsi della sua ex. “Esco con più certezze”, ha dichiarato al magazine, “ancora più convinto di quello che pensavo: di non fidarmi al cento per cento di lei. Ho sempre avuto difficoltà a legarmi a lei: non mi convincevano alcuni suoi atteggiamenti e alcune bugie che credo mi dicesse”. Secondo Ciavy, in alcun momento avrebbe mancato di rispetto all’ex compagna. Anzi, non faceva che pensare a lei. Cosa che ai suoi occhi invece non è avvenuta dall’altra parte: “Valeria parlava molto di amore vero e puro e in effetti mi è sempre rimasta vicina ma poi è arrivata qui e ha dimostrato tutt’altro”.

Valeria e Ciavy, quando i toni si sono accesi al falò

Il falò di confronto fra Ciavy e Valeria non è stato dei più semplici: i toni si sono accesi molto a Temptation Island 2020 durante la scorsa puntata. Dopo aver atteso l’arrivo di Valeria, Ciavy ha avuto finalmente modo di guardarla negli occhi e dirle tutto ciò che gli passava per la testa. Come un fiume in piena, ha sfogato tutta la sua rabbia senza permetterle di parlare. “Vale hai fatto schifo”, le ha detto non appena arrivata, “una cosa che non si può raccontare. Dopo qualche ora ti abbracci con un altro ragazzo. Ma la dignità tu dove ce l’hai?”. Il tutto interrompendo in continuazione la ragazza. “Mi stai trattando come uno zerbino e parlo io”, ha tentato di dire lei, ma Ciavy era senza freni.

La sua ormai ex fidanzata gli ha ricordato le sue mancanze, il fatto che l’ha tradita diverse volte. E a questo punto è dovuto intervenire Filippo Bisciglia per fermare la lite in corso. All’inizio non è stato semplice e il conduttore si è dovuto sedere sul tronco per riuscire a farsi guardare e ascoltare dal dj. “Dopo due ore che io stavo qua, ho visto un tuo video in cui tu dicevi ad una sconosciuta che non mi amavi“, ha detto lei, ma Ciavy l’ha interrotta ancora una volta. Secondo Ciavy, è stata Valeria a combinare un sacco di errori nel corso dei quattro anni della loro relazione. Poi sarebbe andata da lui a piangere e ogni volta l’avrebbe perdonata. “Sono due anni che mi rinchiudi in casa e non mi fai fare nulla“, ha risposto lei, “mi tratti come una maggiordoma”. Clicca qui per guardare il video di Ciavy e Valeria.



