Valeria e Maurizio, chi sono? Coppia Ultima Fermata/ “Tradita durante la gravidanza”

Valeria e Maurizio sono una delle coppie protagoniste della prima puntata di Ultima Fermata. Sposati da 13 anni, i due hanno avuto due figli ma si sono poi separati. “All’inizio sembrava andare tutto bene però poi ho scoperto alcuni suoi tradimenti. Mi sono ritrovata a fare l’agente 007, seguendolo con tanto di parrucca e travestimento.”, ha raccontato la donna. Lei ha scoperto due tradimenti, uno anche quando era incinta e da allora ha perso la fiducia nei suoi confronti, anche perché lui non ha mai voluto confessare. Nel 2018 lei si accorge di non essere più felice e i due iniziano a vivere da separati in casa.

Tra Valeria e Maurizio spunta Antonio

Valeria però conosce un altro uomo, Antonio, a cui si lega tanto da dirlo a suo marito. Lui è comprensivo, poi ammette tutti i suoi tradimenti. Valeria, innamorata di Antonio, decide di iniziare una vita con lui. Maurizio, invece, se ne va lontano 700 km. Tuttavia, vivendo con Antonio, Valeria capisce di non essere felice e si chiede se abbia fatto male a lasciare Maurizio. Lui, d’altronde, vorrebbe riunire la famiglia. È lei dunque a chiamare Ultima Fermata per comprendere i suoi reali sentimenti.

