Valeria Esposito, ex moglie di Vincenzo Salemme/ “Un dramma ci ha distrutto”

Valeria Esposito, ex moglie di Vincenzo Salemme, buoni rapporti nonostante la rottura

Valeria Esposito è l’ex moglie del famoso attore napoletano Vincenzo Salemme. I due sono stati insieme per oltre quarant’anni, ma dopo tanto tempo hanno deciso di dire basta e lasciarsi definitivamente. Le loro strade, infatti, si sono sorprendentemente divise, anche se Vincenzo e Valeria sono rimasti in buoni rapporti e oggi continuano a frequentarsi per motivi di lavoro.

Valeria Esposito infatti lavora come manager e coordinatrice degli eventi dell’attore e regista napoletano, dunque la rottura non si può definire di certo totale. Come coppia rimpiangono il fatto di aver dovuto affrontare la perdita di una figlia. L’ex moglie di Salemme, alcuni anni fa, ha infatti dovuto abortire per complicazioni durante la gravidanza. Un evento che ha letteralmente sconvolto la vita della coppia, come ammesso dallo stesso Salemme.

Vincenzo Salemme e la separazione dall’ex moglie Valeria Esposito: poco chiari i motivi

Nonostante il tanto tempo trascorso assieme, ad un certo punto Valeria Esposito e Vincenzo Salemme hanno preferito prendere strade diverse. Non sono chiari i veri motivi che hanno portato alla separazione, ma ciò che è certo è che sono rimasti in buoni rapporti. “La perdita del figlio ci ha devastato”, avrebbero detto Vincenzo e Valeria, che naturalmente hanno dovuto voltare pagina e continuare la loro vita. Il loro legame rimane solido, lo dimostra il fatto che nonostante la fine del loro amore, i due continuino a portare avanti la loro sinergia nel mondo dello spettacolo.

