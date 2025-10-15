Valeria Fabrizi chi è e malattia: dalla lotta al tumore al ritorno sul set di Che Dio ci aiuti e La ricetta della Felicità: "Tolto un rene"

È una delle attrici più amate e apprezzate della fiction italiana ed il suo personaggio di Suor Costanza in Che Dio ci aiuti, che impersona da ben 8 stagioni, ha conquistato il cuore dei telespettatori. Stiamo parlando di Valeria Fabrizi che oggi si racconta in una lunga intervista concessa a Caterina Balivo nel suo talk La volta buona ma che in passato ha dovuto lottare contro una brutta malattia, un tumore al rene che per fortuna, adesso, ha sconfitto.

Valeria Fabrizi della malattia ha parlato in una recente intervista a Verissimo, chiacchierando con Silvia Toffanin. Ha ammesso di aver scoperto di essere malata durante le riprese di Che Dio ci aiuti, si è sentita male sul set e dagli esami e dagli accertamenti ha scoperto di avere un tumore al rene. L’attrice, tuttavia, non si è data per vinta ma ha continuato a lavorare chiedendo di ridurre le scene del suo personaggio e, per non arrecare danno alla produzione, ha deciso di posticipare l’intervento. “Io sono stata fortissima, è un intruso che mi è stato indifferente… Ho avuto questa forza e ho continuato a lavorare nonostante il tumore. Ho tolto un reno ma l’ho sconfitto.”



Chi è Valeria Fabrizi: l’attrice di Che Dio ci aiuti e La ricetta della Felicità

Valeria Fabrizi, nata a Verona il 20 ottobre 1936 è un’attrice amata e apprezzata la cui carriera inizia negli anni ’50 quando debutta sul grande schermo nella commedia Ridere! Ridere! Ridere! Alla carriera al cinema affianca quella in teatro. In anni più recenti è tra i protagonisti di molte fiction di successo come Sei Forte Maestro del 2000, Che Dio ci aiuti dal 2011 e La ricetta della felicità con Cristiana Capotondi in onda ogni giovedì in prima serata su Rai1. Per quanto riguarda la vita privata, invece, nel1964 sposa Giovanni Tata Giacobetti, del Quartetto Cetra, ed i due rimangono insieme fino alla morte di lui avvenuta nel 1988 per un infarto. Nel 1965 è nata la sua prima ed unica figlia, Giorgia Giacobetti che lavora come responsabile casting.