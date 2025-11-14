Chi è Giorgia Giacobetti, la figlia di Valeria Fabrizi? Il rapporto con la madre e il desiderio di avere dei figli, cosa ha detto sulla mancata maternità.

Valeria Fabrizi sarà ospite di Caterina Balivo oggi a La volta buona e con lei ci sarà anche la figlia Giorgia Giacobetti, nata dalla storia d’amore dell’attrice con il marito Tata Giacobetti. Proprio come i suoi genitori anche lei fa parte del mondo dello spettacolo, infatti è una nota pr e organizzatrice di eventi. In passato ha creato l’agenzia Giorgia Giacobetti Comunicazione, dove segue diversi personaggi noti.

Il suo esordio sul piccolo schermo risale al 1989, quando Maurizio Costanzo le assegnò il ruolo nella redazione del Maurizio Costanzo Show di responsabile del settore spettacolo, aveva il compito di gestire i casting della nota trasmissione. Giorgia Giacobetti ha sempre avuto un legame speciale con i suoi genitori, soprattutto con la madre. Più volte ha parlato del loro rapporto dicendo che considera l’attrice la sua migliore amica, con lei riesce sempre a divertirsi moltissimo.

La vita privata di Giorgia Giacobetti: le rivelazioni della figlia di Valeria Fabrizi sulla mancata maternità

La figlia di Valeria Fabrizi e Tata Giacobetti è sempre stata molto riservata, infatti ha sempre preferito mantenere il più stretto riserbo sulla sua sfera personale. Ad oggi non è chiaro se sia impegnata sentimentale o se sia single, in una passata ospitata a La volta buona però si è lasciata sfuggire alcune inedite rivelazioni.

Giorgia Giacobetti non ha figli, nel salotto di Caterina Balivo aveva però rivelato che le sarebbe piaciuto diventare madre, ci ha anche provato ma non c’è riuscita. La figlia dell’attrice in quella occasione ha svelato di aver perso due gravidanze, in merito alla possibilità di sposarsi aveva invece detto: “Il matrimonio non è un mio punto di arrivo, però perché no, se capitasse non direi di no”.

