Valeria Fabrizi, nata a Verona nel 1936, è una delle attrici più apprezzate del panorama artistico. Artista completa, il suo esordio nel mondo dello spettacolo è arrivato con i fotoromanzi mentre l’esordio nel mondo del cinema poco più tardi, nel 1954, con un ruolo nel film comico “Ridere! Ridere! Ridere!”. Sono stati circa cinquanta i film nei quali Valeria Fabrizi ha recitato negli anni seguenti fino agli anni Settanta, partecipando inoltre anche a Miss Universo nel 1957, posizionandosi quarta. Negli anni seguenti è arrivata anche la televisione insieme con il Quartetto Cetra, al fianco del marito Tata Giacobetti. “Il Quartetto Cetra era una famiglia per me. Purtroppo, quando il Tata se n’è andato, Felice Chiusano aveva un tumore e non si è più voluto curare” ha raccontato l’attrice, che ha vissuto un pezzo della sua storia e della sua carriera con loro.

Uno degli ultimi lavori di Valeria Fabrizi è quello in “Che Dio ci aiuti”, dove interpreta l’iconica Suor Costanza, molto amata dal pubblico. Nel 2021 ha invece preso parte al talent “Ballando con le stelle” come concorrente. Una carriera molto ricca per una figura poliedrica, fatta di tantissimi film, televisione, teatro, programmi tv ma anche musica. Ha pubblicato infatti due singoli, uno nel 1966 e l’altro quattro anni più tardi.

Valeria Fabrizi: “Lontana dalla tv per 12 anni”

Nonostante l’età avanzi, Valeria Fabrizi ha ancora tanta energia e tanta voglia di vivere: “Più invecchio e più ho energia da spendere, mi chiedo se sono nata davvero nel 1936” ha raccontato l’attrice. Nella sua vita, anche una lunga pausa dalla tv dopo la dolorosa perdita di un figlio: “Quando ho perso un bimbo che aveva 3 mesi sono uscita dal mondo dello spettacolo per 12 anni però poi sono tornata alla grande”. Al suo fianco ha però avuto, nel corso della sua lunga vita, la figlia Giorgia Giocobetti, nata dal suo grande amore, Tata. Un rapporto speciale il loro, che si comprendono senza bisogno di dir nulla.