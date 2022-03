Valeria Fabrizi choc a Verissimo/ “Ho visto la morte, persone decapitate e mutilate”

Valeria Fabrizi soffre enormemente la grave situazione che sta vivendo il popolo ucraino. L’attrice ha vissuto la guerra sulla propria pelle e in una toccante intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo, ha espresso tutta la sua tristezza per questa situazione drammatica: “La sto vivendo malissimo. Sono sempre inchiodata davanti alla tv e piango”, ammette. Valeria Fabrizi ha poi raccontato quelli che sono i suoi ricordi dolorosi e personali legati alla guerra, che ha vissuto quando era solo una bambina. “Ricordo tutti i carri armati fuori e poi ho visto la morte, ho visto persone decapitate, mutilate”, le parole dell’attrice di Che Dio Ci Aiuti. Oltre alla guerra, Valeria ha dovuto fare i conti con tanti altri dolori nel corso della sua vita: dalla perdita del marito Tata Giacobetti alla malattia.

Valeria Fabrizi/ Dall'amore per Tata Giacobetti al padre violento con la madre

Valeria Fabrizi, la guerra solo uno dei tanti dolori della sua vita

Oltre ai dolori della guerra, quindi, la vita di Valeria Fabrizi è stata caratterizzata da tanti altri traumi. Tra questi, come dicevamo, c’è la morte del marito Tata Giacobetti ma anche e soprattutto il tumore che ha avuto e che l’ha portata a dover togliere un rene. “Ho rinunciato ad operarmi subito per non mettere nei guai la LuxVide. Il dottore mi diceva che ero un po’ matta”, ha spiegato Valeria nell’intervista a Verissimo, svelando di aver scoperto il brutto male durante le riprese di Che Dio ci aiuti.

