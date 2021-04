Valeria Fabrizi/ Dal marito Giacobetti alla storia segreta con Walter Chiari: “Lui..”

Valera Fabrizi è uno dei volti più amati della fiction italiana. Il personaggio di suor Costanza, che per anni ha interpretato in “Che Dio ci aiuti”, ha riscosso un grandissimo successo anche nel corso della sesta ed ultima stagione della serie Rai. Successo in Tv, dunque, ma anche in amore per la Fabrizi, che annovera nel passato grandi e importanti amori. Il primo da citare è sicuramente quello col marito Tata Giacobetti, grande musicista che ha fatto parte del celebre gruppo Quartetto Cetra e che è morto ormai molti anni fa, nel 1988, prima di celebrare i 25 anni di matrimonio con la Fabrizi. Prima di suo marito, Valeria Fabrizi ha avuto un altro celebre amore: Walter Chari.

“Sono nata a Verona e nel mio palazzo viveva Walter Chiari, di 12 anni più grande. – ha raccontato Valeria Fabrizi al settimanale Gente in un’intervista di qualche tempo fa – Era un amico di famiglia e, da piccola, in lui vedevo il principe azzurro. Crescendo abbiamo avuto un piccolo flirt innocente, che poi, a metà degli anni 50, è sfociata in una relazione segreta. Tradì la sua donna con me: lei era Ava Gardner”. Proprio nella stessa intervista, l’attrice ha parlato anche di sua figlia Giorgia Giacobetti: “Siamo legatissime. – ha sottolineato – È lei che mi ha spinto a tornare sul set dopo che era mancato mio marito. Voleva che ritrovassi il sorriso anche con il lavoro. Per fortuna l’ho ascoltata”.

