Valeria Fabrizi/ Dall’amore per Tata Giacobetti al padre violento con la madre

Valeria Fabrizi ospite a Verissimo si racconta a tutto tondo, tra passato, presente e futuro. L’attrice dà una grande dimostrazione della sua spiccata sensibilità, commuovendosi quando ripensa alla sua adolescenza e al padre Alberto, violento nei confronti della madre. Nonostante il trauma vissuto dalla mamma, Valeria racconta che lei non le ha mai parlato male del padre: “Lei non ha mai detto nulla di male di mio padre, anche se lui le alzava le mani. Mia mamma ha poi ha avuto un amore – racconta Valeria Fabrizi a Silvia Toffanin – ma purtroppo è durato poco. A lei bastavo io. Pure io non ho avuto nessun desiderio dopo la morte di Tata”, sottolinea l’attrice, ricordando il grande amore provato nei confronti del marito.

Valeria Fabrizi choc a Verissimo/ "Ho visto la morte, persone decapitate e mutilate"

Valeria Fabrizi e il legame indissolubile con Tata Giacobetti

“Eravamo insieme da tanti anni. Prima che lui morisse avevamo organizzato la festa dei venticinque anni di matrimonio. Per me è stata molto dura”, ammette commossa Valeria Fabrizi, che riavvolge il nastro dei ricordi, condividendo col pubblico tutte le sue emozioni. “Non è facile essere sempre forti, ma la cosa più importante non ha età: forza e determinazione. Bisogna insistere anche se tutti si aspettano che abbandoni”, racconta l’attrice di Che Dio Ci Aiuti, accolta dagli applausi scroscianti del pubblico. Tornando alla storia con Tata Giacobetti, Valeria ha spiegato che dopo di lui non se l’è sentita di incominciare nessuna nuova storia d’amore, per evitare il confronto inevitabile con il passato.

