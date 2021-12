Valeria Fabrizi e Giordano Filippo, Ballando con le stelle/ Il commuovente rapporto con la madre

Valeria Fabrizi e Giordano Filippo, un sogno chiamato Ballando con le stelle

Valeria Fabrizi è molto agguerrita, con Giordano Filippo che la sostiene, e non ha mai smesso di crederci e ora che è arrivata alla nona puntata è convinta che il suo percorso a Ballando con le Stelle sarà ancora lungo. Più volte i giudici le hanno detto che la vorrebbero vedere sul podio della vincitrice, lei vola basso, per ora si accontenterebbe di raggiungere la finale. In questi giorni l’attrice ha rincarato la dose dicendo di essere pronta per affrontare la semifinale. Oltretutto questo sabato la “Prova speciale” non è per niente facile, difatti i concorrenti devono esibirsi nella danza del ventre portando in scena alcuni passi obbligatori. Sul profilo Instagram di Giordano Filippo c’è un video dove si vede Valeria alle prese con la coreografia e attenta agli insegnamenti del suo ballerino che la sta aiutando a memorizzare tutti le movenze di mani e testa.

Valeria Fabrizi ha molti sostenitori, fino a questo momento non è mai finita allo spareggio e ha sempre ottenuto voti alti. L’attrice al contrario di altri concorrenti ha una gestualità e una mimica facciale che fa la differenza. Lei non solo balla ma impersona il ballo e questo particolare è un punto a suo vantaggio, difatti là dove non riesce per l’età a fare acrobazie e prese, lo sostituisce con l’interpretazione. Il suo desiderio di arrivare in finale è palpabile e sui social da giorni sta invitando il pubblico a votarla. Sabato scorso ha entusiasmato con il samba guadagnando una standing ovation che l’ha fatta emozionare. Sul suo profilo social ha postato la performance e i commenti positivi sono tanti, a significare che Valeria è amata e balla, nonostante Federico Lauri abbia dichiarato il contrario, ma bisogna perdonarlo, la finale si avvicina e tutti vorrebbero arrivarci.

Valeria Fabrizi e Giordano Filippo, un desiderio lungo anni

Valeria Fabrizi ha sempre dichiarato di voler partecipare a Ballando con le Stelle già dalla prima edizione- Sabato sera è scesa in pista con Giordano Filippo portando un samba molto movimentato. Durante l’esibizione ha fatto involontariamente lo sgambetto al suo ballerino che è riuscito a evitare la caduta e a ritornare sui suoi passi di danza. L’avventura che sta vivendo Valeria nel dance show è una sfida che ha fatto con se stessa, ha avuto il coraggio di rimettersi in gioco e con la sua energia, che nemmeno credeva di avere, sta dimostrando alle signore della sua età che nella vita bisogna reagire. La performance le ha fatto guadagnare 45 punti e tanti complimenti da parte della giuria.

Nella seconda manche Valeria ha raccontato un episodio importante della sua vita e lo ha portato in scena con una coreografia molto emozionante. L’attrice ha parlato della sua mamma, una donna che nonostante i problemi ha sempre affrontato la vita con positività e in maniera divertente. Per stare accanto alla famiglia ha rinunciato alla sua carriera d’attrice, così quando Valeria ha avuto la possibilità di diventarlo non ha mai ostacolato il suo cammino. La donna ha molto sofferto per la sua perdita, ad un certo momento della sua vita le è venuto a mancare un punto di riferimento molto importante. Per Valeria le mamme dovrebbero sempre restare in vita e non lasciare i figli soli, dovrebbero sparire ma con la certezza di ricomparire quando si ha più bisogno della loro presenza. Le sue parole hanno commosso i giurati e anche il pubblico, è stata una riflessione molto forte soprattutto per quelle persone che hanno perso la propria mamma.



