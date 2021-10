Valeria Fabrizi e Giordano Filippo, Ballando con le Stelle/ Penalizzati dalla giuria?

Valeria Fabrizi e Giordano Filippo sono stati protagonisti di un Cha Cha Cha che incanta i telespettatori nella prima puntata di Ballando con le stelle. Esplosione di applausi e pubblico in visibilio per la coppia i due hanno conquistato social e telespettatori fin da subito. Con una tenacia e una grinta che fanno invidia ai più giovani, Valeria Fabrizi è la prima ed esibirsi in questa nuova stagione di Ballando con le Stelle. L’attrice è uno dei volti più famosi della televisione italiana, acclamata in teatro, in tv e al cinema. La sua carriera è lunghissima e ha inizio negli anni ’50 quando Valeria inizia a posare per i fotoromanzi più in voga. Inoltre, grazie alla sua grande bellezza, arriva quarta a Miss Universo. Poco dopo debutta sul grande schermo, girando circa cinquanta film tra gli anni ’50 e la metà degli anni ’70. Presto si afferma come attrice anche in televisione e, nel 1976, posa addirittura per la rivista Playboy.

Valeria Fabrizi, un sogno chiamato Ballando con le stelle

Valeria Fabrizi ha confessato di aver sempre desiderato di partecipare a Ballando con le Stelle e finalmente, complice la pausa dalle riprese di “Che Dio ci aiuti”, è riuscita ad esaudire il suo sogno. La sua voglia di ballare è visibile, l’attrice si diverte e stupisce. Come commenta Selvaggia Lucarelli, Valeria balla senza farsi solo portare dal suo partner. Nonostante le imperfezioni e i fuori tempo notati da Carolyn Smith, c’è chi apprezza e infatti Zazzaroni afferma di averla trovata perfettamente a suo agio. Guillermo Mariotto confessa di essersi addirittura commosso, cosa che però non mostra nella votazione finale. Tutti concordano sul fatto che sicuramente la coppia nelle prossime puntate farà vedere cose molto belle. “Ballare con lui per me è una rinascita – ha detto Valeria Fabrizi – ogni giorno per me è una vittoria. Voglio dimostrare alle altre donne che bisogna cercare di non tirarsi mai indietro”.

Chi è il ballerino Giordano Filippo?

Insieme all’attrice di “Che Dio ci aiuti”, sale sul palco il professionista Giordano Filippo. Il ballerino, tra l’altro ex alunno proprio di Carolyn Smith, è entrato lo scorso anno a far parte del cast di Ballando con le Stelle. La sua bravura è evidente fin da bambino, tanto che a soli 9 anni partecipa come finalista al Campionato Italiano per la salsa e per il liscio unificato. Nel 2013 fa parte del corpo di ballo del programma “Questi siamo noi”. In seguito, supera i provini di “Ballando on the road” e, successivamente, gli viene data l’opportunità di insegnare per una sola puntata nello spin-off “Ballando per una notte”. Il legame tra i due concorrenti si è subito consolidato, la Fabrizi ha detto di aver trovato un ragazzo sensibile che per lei è subito diventato come un nipote. Dopo l’esibizione, il ballerino ha affermato di essere felice di ciò che hanno portato sul palco. “Abbiamo spaccato la pista. – ha detto Giordano – Siamo soddisfatti, anche se qualche errorino c’è stato, miglioreremo sempre di più”.

La giuria di Ballando con le Stelle si trattiene troppo con i voti di Valeria Fabrizi e Giordano Filippo?

La giuria, però, si trattiene con i punti: 6 di Ivan Zazzaroni; 7 di Fabio Canino; 5 di Carolyn Smith; 6 di Selvaggia Lucarelli; 3 di Guillermo Mariotto. Un totale di 27 che li fa posizionare ottavi in classifica. Il Cha Cha Cha della coppia ha invece stregato il pubblico a casa, che li premia alla grande. Valeria e Giordano ricevono tantissimi like e apprezzamenti, in particolare su Facebook e Instagram, che li fanno balzare in testa alla classifica social. La loro energia buca lo schermo e i telespettatori non vedono l’ora di vedere quale coreografia metteranno in scena nella prossima puntata, certi di restare sorpresi ancora una volta.



