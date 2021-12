Valeria Fabrizi e Giordano Filippo, finalisti Ballando con le stelle/ La coppia di outsider per la vittoria

Valeria Fabrizi e Giordano Filippo, e se vincessero loro Ballando con le stelle?

Valeria Fabrizi e Giordano Filippo si propongono come coppia outsider nella finale di Ballando con le stelle 2021 in onda oggi, sabato 18 dicembre. L’edizione 2021, pur con gli accorgimenti dovuti al delicato momento nel quale la pandemia relativa al Coronavirus è ancora motivo di allerta, grazie alla produzione e, con grandi meriti della conduttrice, Milly Carlucci, sarà ricordata per essere stata serena, rispetto allo scorso anno nel quale le condizioni non hanno permesso di svolgere l’edizione quasi “normale”, come quest’anno.

In questa situazione, pur tra le tensioni tra concorrenti, normali e comprensibili, una personalità ha spiccato per tenacia, forza di volontà, carattere uniti ad una speciale grinta che hanno portato l’attrice Valeria Fabrizi non solo in finalissima, ma tra le probabili candidate alla vittoria definitiva della trasmissione. La concorrente ultraottantenne non ha mai dato segni di stanchezza sul palco, ha ballato a Ballando con le stelle 2021 con la sensualità di una donna che va oltre il concetto di età, con la grinta di una ballerina che non sente il peso degli anni. In poche parole Valeria non ha mai puntato sull’emotività di “concedere” qualche favore ad una signora dall’età matura, ma ha ballato con classe, personalità, carattere, anche quando il ginocchio le faceva male, anche quando la stanchezza la portava sull’orlo dello stress fisico.

Valeria Fabrizi e Giordano Filippo, la danza non ha età

Valeria Fabrizi non ha mai ceduto, a Ballando con le stelle, al fianco di Giordano Filippo, ha raccolto ciò che ha seminato, ha dato prova e dimostrazione che anche alla sua età si può are tanto anche in balli difficili, in acrobazie coreografiche aerobiche. Ha messo in campo tutta la sua classe di attrice e artista che ha un’esperienza e un bagaglio umano e personale non da poco. Ciò ha stupito anche il suo insegnante, Giordano Filippo, uno dei neo acquisti della trasmissione dopo le defezioni di alcuni maestri storici come Raimondo Todaro passato alla concorrenza. Giordano è arrivato a ‘Ballando con le stelle’, ma di ciò la conduttrice Milly Carlucci era assolutamente sicura, forse caricato del concorrente più difficile, eppure Valeria e Giordano Filippo una vittoria l’hanno già portata a casa ed è tra i ricordi più belli che ci lascerà questa edizione. A chi gli chiede se Valeria sarà la vincitrice di ‘Ballando con le stelle’ edizione 2021, Giordano non si nasconde dichiarando alla stampa che daranno il massimo, che la vittoria è nei loro piani e gli altri concorrenti temono questa signora dalla carta d’identità matura, ma dalla forza di volontà di una ragazzina.

Valeria Fabrizi ora non teme più nulla, il suo maestro di Ballando con le stelle 2021 dichiara che è consapevole di tutti i suoi mezzi e darà filo da torcere a quel gruppetto nel quale si colloca il probabile vincitore, cioè Arisa, Sabrina Salerno, Morgan. Ognuno di loro tre dovrà fare i conti con quest’artista incredibile, che ha convinto sul palco, che ha saputo raccontarsi anche nelle sue intimità affettive, nella sua storia d’amore con Tata Giacobetti, suo marito deceduto nel 1988, membro integrante del fantastico Quartetto Cetra, assiema al quale ha vissuto un grande amore dal quale è nata sua figlia, la prima fan di Valeria quasi sempre presente in studio, Giorgia Giacobetti. Ebbene Valeria Fabrizi è pronta per la diretta del 18, ha superato ogni difficoltà anche nelle coreografie più ardite, come nella puntata dell’11 dicembre, la semi finale, dovuta alla belly dance, una danza che lei ha saputo far sua nonostante tutto sia incentrato sulla fisicità e la seduzione. Ora Valeria Fabrizi può arrivare ovunque voglia e il suo maestro, Giordano Filippo, è pronto anche ad alzare, da esordiente, la coppa di coppia vincitrice della kermesse talentuosa di ballo.



