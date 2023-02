Valeria Fabrizi e la figlia Giorgia Giacobetti/ Il dolore per la morte di Tata: “manca tanto”

Il passato turbolento di Valeria Fabrizi e l’amore per figlia Giorgia a “Da Noi a Ruota libera”

A Da Noi a ruota Libera nella puntata di oggi, domenica 5 febbraio, l’intervista alla mitica Valeria Fabrizi e alla figlia Giorgia Giacobetti. L’iconica interprete di Suor Costanza in Che Dio ci aiuti, accompagnata come dicevamo dall’amata figlia Giorgia, avuta con Giovanni “Tata” Giacobetti, è pronta a raccontarsi tra presente, passato e futuro. L’attrice ottantaseienne ha avuto una vita molto sofferta e nel corso di diverse interviste ha condiviso col pubblico i traumi che l’hanno segnata profondamente. Tra tutti il rapporto con il padre violento, definito più volte come “uomo invisibile”.

“Sono cresciuta senza di lui. L’ho visto in prigione l’ultima volta, giocava a poker e l’hanno portato via e fatto prigioniero. Era manesco e ho chiesto a mia madre se era vero che l’aveva picchiata quando mi aspettava. Era vero, mio nonno così le impedì di andare avanti con quell’uomo”, ha spiegato Valeria Fabrizi. La sua vita è stata segnata soprattutto dall’incontro e la grande storia d’amore con il musicista Tata Giacobetti, padre della figlia Giorgia, arrivata dopo Alberto, venuto a mancare dopo soli tre mesi.

Con la figlia Giorgia, Valeria Fabrizi ha instaurato un rapporto splendido e speciale, specialmente dopo la scomparsa di Tat Giacobetti. Lo si evince dalle parole che mamma e figlia si concedono reciprocamente, ma anche dagli sguardi pieni di amore che riservano l’una nei confronti dell’altra. La mancanza di Tata Giacobetti, nonostante sia passato del tempo, si fa ancora sentire. E così pure la figlia Giorgia, come del resto mamma Valeria, non smette di ricordarlo e omaggiare la sua memoria, quando ne ha la possibilità.

“Lui ci manca ancora molto: è morto proprio prima della loro festa di anniversario per i 25 anni di matrimonio”, ha ricordato la figlia Giorgia in una commuovente intervista rilasciata a Verissimo. Quest’oggi cambia la location ma non le protagoniste e i loro ricordi più emozionanti. Valeria Fabrizi e sua figlia Giorgia sono pronte a raccontarsi, ancora una volta…











