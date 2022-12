Valeria Fabrizi, malattia e lotta col tumore/ “Un intruso, ma lo tengo a bada e…”

MALATTIA DI VALERIA FABRIZI: LA LOTTA CON UN TUMORE

Qual è la malattia contro cui lotta da tempo Valeria Fabrizi? L’86enne attrice veneta sarà ospite questo pomeriggio del nuovo appuntamento con “Verissimo” e per il suo ritorno negli studi del programma condotto da Silvia Toffanin sarà accompagnata anche da Giorgia Giacobetti, la figlia avuta dalla relazione con il compianto Giovanni ‘Tata’ Giacobetti. Un’occasione per le due donne di raccontare il loro rapporto di madre e figlia ma anche per tornare appunto sul tumore che tempo fa ha colpito l’attrice e che tuttavia non le aveva impedito di partecipare, riscuotendo notevole successo, di recente anche a “Ballando con le stelle”.

In attesa di scoprire cosa racconterà Valeria Fabrizi alla padrona di casa di “Verissimo” sulla propria malattia, possiamo fare un salto indietro nel tempo e tornare a quando, proprio raccontandosi alla Toffanin in una precedente ospitata, l’attrice veronese aveva parlato del tumore e dell’esportazione di un rene a cui si era dovuta sottoporre. “Oggi ho solo un rene” aveva confessato la diretta interessata, accennando poi al cancro che “ora tengo a bada” e per il quale all’inizio aveva pure rinunciato a operarsi subito. Il motivo? La sua dedizione al lavoro e soprattutto per non mettere nei guai la produzione della serie tv che stava girando in quel momento, ovvero la fiction di successo “Che Dio ci aiuti” in cui vestiva i panni di Suor Costanza.

VALERIA FABRIZI: “RINUNCIAI A OPERARMI SUBITO PERCHE’…”

“Fu mia figlia Giorgia che me lo disse” aveva raccontato all’epoca Valeria Fabrizi a Silvia Toffanin, ammettendo di aver avuto paura ma di essere stata comunque molto forte: “Un intruso che mi è stato indifferente” aveva chiamato il proprio tumore, ricordando quel periodo in cui, avendo rinviato l’intervento a cui doveva sottoporsi, “ho lavorato anche con i tubicini e altro, ma sono riuscita a finire il lavoro e oggi ne sono orgogliosa”. Oggi, a quanto pare, la situazione è migliorare e pur monitorando la situazione, Valeria Fabrizi sta meglio: “Avevo avuto un semplice dolore, così mi hanno fatto degli esami” aveva ricordato a proposito della scoperta del tumore e della lotta vissuta in prima linea assieme alla figlia Giorgia.

“All’inizio pensavo fosse solo una colica renale, poi le analisi avevano rivelato un tumore al rene che andava rimosso al più presto” aveva raccontato invece in un’altra occasione la Fabrizi, questa volta nel salotto di Rai 1 di “Domenica In”. E col consueto buonumore e una dose di autoironia aveva spiegato come aveva combattuto non solo la patologia ma pure i cattivi pensieri: “Ho affrontato questa malattia e l’ho fatto con disinvoltura. Ho detto: ‘Ti frego io!’…” e così è stato per la Fabrizi che oggi, a 86 anni, è in grande forma. Anzi, nei momenti più difficili il suo lavoro di attrice è stato tutt’altro che un peso: “Essere sempre impegnata sul set mi ha aiutata a fronteggiare la mia malattia… La miglior terapia è stata quella di ignorare il tumore dato che volevo solo scacciarlo dal mio corpo”.











