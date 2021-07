Valeria Fabrizi operata all’occhio/ “C’è chi si fa le punturine e chi…”

Valeria Fabrizi si mostra sui social con una benda sull’occhio e un bellissimo sorriso. L’attrice, amatissima dal pubblico italiano anche per la sua magistrale interpretazione di Suor Costanza in Che Dio ci aiuti. L’attrice ha annunciato di essersi sottoposta ad un’operazione e, per farlo, ha ironizzato conquistando la simpatia dei fans. “C’è’ chi si fa le punturine c’è’ che si fa il botox c’è’ chi si fa la bleferoplastica e io …? Ho fatto la cataratta”, ha scritto la Fabrizi su Instagram. Un’operazione che l’attrice ha affrontato con il sorriso conquistando i fans. “Sempre fregna Vale“, ha scritto Diana Del Bufalo. “Sei fantastica“, aggiunge Monica Leofreddi. E ancora: “Tanti auguri di pronta guarigione! Non hai bisogno di punturine sei già bella così!”, “Sei bellissima al naturale, non hai bisogno delle punturine”, “Un abbraccio grande”.

GIORGIA GIACOBETTI, FIGLIA VALERIA FABRIZI/ "È la mia migliore amica, la ammiro"

Valeria Fabrizi torna sul set di Che Dio ci aiuti?

Da anni protagonista del mondo della recitazione italiano, Valeria Fabrizi, negli ultimi anni, ha conquistato il cuore dei fans più giovani interpretando Suor Costanza nella fiction Che Dio ci aiuti, giunta alla sesta stagione. La fiction con Valeria Fabrizi, Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi è ormai una delle più amate dal pubblico italiano che spera di rivedere presto la settima stagione. Sempre ironica, Valeria Fabrizi si sta godendo la nuova fase della sua vita godendosi l’amore dei fans e della figlia Giorgia, nata dal suo grandissimo amore con Tata Giacobetti, artista dello storico Quartetto Cetra morto nel 1988. Sotto il post, i fans augurano una pronta guarigione all’attrice.

TATA GIACOBETTI, MARITO VALERIA FABRIZI/ "All'inizio non mi era simpatico, poi..."

LEGGI ANCHE:

VALERIA FABRIZI/ "L'assenza di mio padre non mi ha segnata. È scomparso ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA