Valeria Fabrizi, con il suo brio e carisma, è stata oggi protagonista a La Volta Buona con un simpatico retroscena su Robert Redford.

Con una carriera così brillante e variegata, era inevitabile che Valeria Fabrizi incrociasse grandi volti e artisti lungo il cammino; lo dimostra il racconto a La Volta Buona che risuona come un vero e proprio scoop di gossip. Incalzata da Caterina Balivo su un possibile rimorso per un bacio mancato, l’attrice ha raccontato un retroscena che chiama in causa una stella del cinema internazionale, tra l’altro scomparso di recente: Robert Redford.

“Non chiedermi altro perchè non lo dirò…”, Valeria Fabrizi sembrava quasi non voler approfondire il capitolo Robert Redford, salvo qualche curioso dettaglio che ha però voluto condividere dopo la domanda di Caterina Balivo: “Eravamo a Parigi, stavamo girando un film insieme, nell’albergo c’erano anche altri attori americani”, questo il contesto rappresentato dall’attrice in riferimento quel bacio mancato; solo uno però: “…Perchè poi a distanza di 7 giorni ci siamo baciati”.

Valeria Fabrizi a La Volta Buona, da Robert Redford alla solitudine: “Talvolta è necessaria…”

Nessuna liaison, o per lo meno il racconto di Valeria Fabrizi non si concentra su tale aspetto del retroscena. Resta però il bacio scambiato con Robert Redford ma che ha un peso minore rispetto a quel ‘primo’ che ha invece evitato: “Anche se poi è successo il mio pensiero era fermo a quello non dato… Baciava benissimo!”.

Nel corso della simpatica intervista a La Volta Buona c’è stato anche un momento più intenso in compagnia di Valeria Fabrizi; l’attrice ha infatti raccontato il suo punto di vista sul concetto di solitudine: “Fa parte di momenti particolari della vita, ognuno di noi a volte ne ha bisogno; è stomachevole da dire, ma talvolta si sente l’esigenza di staccare la spina con l’esterno”.

