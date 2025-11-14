Valeria Fabrizi ha avuto una relazione clandestina con Walter Chiari ma il suo grande amore è stato il marito Tata Giacobetti, l'attrice ha sconfitto...

Tra gli ospiti di oggi di Caterina Balivo a La volta buona ci sarà anche Valeria Fabrizi, un’attrice amatissima che ha conquistato un successo notevole nel corso della sua carriera. Tantissimi sono i ruoli che ha interpretato in noti film e fiction, per ben otto stagioni ha vestito i panni di Suor Costanza in Che Dio Ci Aiuti, un ruolo molto apprezzato dai telespettatori. In trasmissione parlerà sicuramente della sua sfera professionale, si lascerà sfuggire anche alcune rivelazioni sulla vita privata?

In varie occasioni la famosa attrice parlando della sua sfera personale ha rivelato di essere stata l’amante di Walter Chini, i due infatti hanno avuto una relazione clandestina quando lui era sposato con Alida Chelli. Valeria Fabrizi era molto giovane, quel flirt si trasformò presto in amore e quando hanno deciso di lasciarsi l’amore si è trasformato in una speciale amicizia. Il loro legame infatti è rimasto sempre solido, in un momento molto difficile della sua vita l’attore ha vissuto a casa sua e fu il marito Tata Giacobetti a decidere di ospitarlo per ben cinque anni.

Valeria Fabrizi: l’amore per il marito Tata Giacobetti e la malattia

L’amore più profondo e importante dell’attrice però è stato Tata Giacobetti, sono stati legati sentimentalmente per quasi trent’anni e lei non perde occasione per dedicargli parole speciali e piene d’amore. Più volte parlando del marito ha detto che era il suo uomo ideale, sempre protettivo e attento nei suoi confronti. A detta sua aveva un cuore molto generoso e l’ha sempre rispettata, non solo come donna ma anche come artista. Il noto cantante e musicista è morto pochi mesi prima del loro 25esimo anniversario di matrimonio, sono passati molti anni da quando è morto ma lei continua a sentire sempre la sua mancanza.

In passato Valeria Fabrizi ha dovuto fare i conti anche con una grave malattia a causa della quale ha dovuto affrontare un periodo molto difficile. Dopo essersi sentita male sul set scoprì di avere un tumore al rene, per guarire è stato necessario asportarlo. In una passata intervista ha detto di essere stata fortissima, continuava a lavorare anche quando stava male ma nonostante le difficoltà è riuscita a sconfiggere la malattia.